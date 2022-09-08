iPhone 14 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu
Apple, bugün akşam saatlerinde düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefonlarını tanıttı. İşte iPhone 14 serisini Türkiye fiyatları.
Uzun zamandır sızıntı haberlerini paylaştığımız ve merakla beklediğimiz Apple Gelecek Zaman etkinliği bu akşam saat 20:00’de gerçekleşti.
Apple burada yeni iPhone 14 serisini, akıllı saatlerini, tabletlerini ve kablosuz kulaklığını tanıttı.
İşte iPhone 14 serisinin Türkiye fiyatları…
iPhone 14 serisinin Türkiye fiyatları:
•iPhone 14 128 GB: 30 bin 999 TL
•iPhone 14 256 GB: 33 bin 599 TL
•iPhone 14 512 GB: 38 bin 899 TL
•iPhone 14 Plus 128 GB: 34 bin 999 TL
•iPhone 14 Plus 256 GB: 37 bin 599 TL
•iPhone 14 Plus 512 GB: 42 bin 899 TL
•iPhone 14 Pro 128 GB: 39 bin 999 TL
•iPhone 14 Pro 256 GB: 42 bin 599 TL
•iPhone 14 Pro 512 GB: 47 bin 899 TL
•iPhone 14 Pro 1 TB: 53 bin 199 TL
•iPhone 14 Pro Max 128 GB: 43 bin 999 TL
•iPhone 14 Pro Max 256 GB: 46 bin 599 TL
•iPhone 14 Pro Max 512 GB: 51 bin 899 TL
•iPhone 14 Pro Max 1 TB: 57 bin 199 TL
Kaynak: Shift Delete
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0