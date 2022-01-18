Instagram’da yeni özellik! Takipçi sayısı gizlenebilecek

Instagram gizlilik odaklı yeni özellik geliştiriyor. Doğrulanmış işletme hesapları artık takipçi sayısını gizleyebilecek.

Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi’nin paylaşımına göre, kullanıcılar takipçi sayısının başkaları tarafından görünmesini engelleyebilecek. Ancak bu özellikten sosyal medya platformunu kullanan herkes faydalanamayacak.

Sosyal medya uygulamalarındaki yenilikleri kullanılma sunulmadan önce açığa çıkaran Alessandro Paluzzi, yeni özelliğin ekran görüntüsünü paylaştı. Twitter’dan yayınladığı gönderide “Instagram görüntülenebilecek takipçi sayısını kısıtlama özelliği üzerinde çalışıyor” cümlelerini aktardı. Peki takipçi sayısını kısıtlama işlevi nasıl çalışacak?

Instagram takipçi sayısını göstermeyecek

Yeni özellik sayesinde mavi tiki olan bir kullanıcı dilerse takipçilerini sadece kendisine özel kılacak. Bunu yaptığında Instagram, ilgili hesabın “Takipçiler” sekmesini gizli hale getirecek. Hesabın kendisi dışında başka biri takipçileri görüntülemeye çalıştığında, “Takipçileri yalnızca …. kullanıcısı görüntüleyebilir” uyarısı çıkacak. Ancak bu özelliği ne yazık ki herkes kullanamayacak.

Alessandro Paluzzi’nin paylaştığı bilgiye göre Instagram, sadece 4000+ takipçiye sahip doğrulanmış işletme hesaplarının takipçilerini kısıtlamasına izin verecek. Eğer takipçi sayınız 4000’den düşükse, mavi tikiniz yoksa ve işletme hesabı kullanmıyorsanız “Takipçiler” bölümü eskisi gibi herkese açık olacak.

Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi, özelliğin şu anda geliştirme aşamasında olduğunu belirtti. Bu da, gelecekte değişiklik yapılabileceği ve bütün Instagram kullanıcılarının erişimine açılabileceği anlamına geliyor. Elbette nihai kararı Instagram’ın çatı şirketi Meta verecek. Öte yandan takipçi kısıtlama işlevinin kullanıma sunulacağı tarih ise belirsizliğini koruyor.