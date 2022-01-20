Instagram yeni 'para kazanma' özelliklerini duyurdu

Instagram, yeni açıkladığı üç özellikle birlikte, kullanıcıların takipçileriyle doğrudan abonelik sistemi üzerinden ilişki kurabileceklerini duyurdu.

Mosseri, Çarşamba günü yeni özellikleri açıklayan bir Instagram gönderisinde

"İçerik üreticileri, hayatlarını kazanmak için ne yaparlarsa onu yaparlar ve bunun tahmin edilebilir olması önemlidi. Abonelikler, öngörülebilir bir gelir elde etmenin en iyi yollarından biri" ifadelerini kullandı.

Şu an için yalnızca önceden seçilmiş küçük bir içerik oluşturucu grubu tarafından kullanılabilen yeni özelliğe göre, kullanıcıya 'abone olan' takipçiler, özel canlı yayınlara ve hikaye paylaşımlarına erişebilecek. İçerik üreticileri ise, kendilerine abone olan kişileri, kullanıcı adlarının yanındaki mor rozetlerden tanıyacak.