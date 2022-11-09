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Instagram yeni özelliklerini duyurdu

Popüler sosyal medya platformu Instagram yeni özelliklerini duyurdu. Kullanıcılar artık paylaşımın yapılacağı saati uygulama üzerinden önceden ayarlayabilecek.

Bilim, Teknoloji 09.11.2022, 17:58
Instagram yeni özelliklerini duyurdu

2008 yılından bu yana Facebook için çalışan, günümüzde Meta'ya bağlı Instagram'ın kurucusu ve CEO'su Adam Mosseri (39), sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla platforma gelecek yenilikleri duyurdu.

Instagram kullanan içerik üreticileri, artık yapacakları paylaşımları direkt olarak yayınlamak zorunda kalmayacak.
Instagram'a giriş yapan kullanıcılar; fotoğraf ya da videoların 'gelişmiş seçenekler'e tıkladıktan sonra daha ilerideki bir tarihte paylaşılması için (75 güne kadar) planlayabilecek.

#instagram #sosyal medya
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