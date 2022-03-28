Instagram yeni bir özellik üzerinde çalışıyor
Alessandro Paluzzi, Instagram'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığını paylaştı. Sızdırılan bilgilere göre, yakında hikayelere yanıt vermenin başka bir yolu eklenebilir.
Uygulamaların yeni özelliklerini 'sızdırmasıyla' bilinen bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi, Instagram'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığını paylaştı.
Instagram, kısa süre önce hikayeler tarafında etkileşimi artırmak için kullanıcıların gördükleri bir hikayeyi beğenmelerini sağlayan yeni bir özellik duyurmuştu. Uygulamaların yeni özelliklerini duyuran Alessandro Paluzzi’ye göre şirket, yakında hikayelere yanıt vermenin başka bir yolunu ekleyebilir.
Paluzzi’ye göre Instagram, insanların hikayelere yanıt olarak sesli mesaj gönderebilmeleri için çalışıyor. Hatta Paluzzi, yeni arayüz özelliğinin bir ekran görüntüsünü de paylaştı.
Sözcü'nün aktardığına göre, Paluzzi’nin iddialarına rağmen, Instagram henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.
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