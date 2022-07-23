Instagram, Reels özelliğini güncelliyor

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarının başında gelen Instagram, üzerinde çalıştığı yeniliklerle kullanıcılarının deneyimlerini arttırmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda son yıllarda Reels özelliği üzerinde duran platform, bu özelliğin alanını genişletiyor.

15 dakikadan kısa Instagram videoları artık Reels olarak paylaşılacak

Instagram’ın bir süredir videolar ve Reels paylaşımları için yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığı gelen haberler arasındaydı. Platform, bugün bu konuya açıklık getirdi. Yapılan açıklamaya göre 15 dakikadan kısa yeni video gönderileri, artık Reels olarak paylaşılacak.

Instagram, aslında bu özelliği birkaç haftadır deniyordu. Test sürüşünden onay alan özellik önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara dağıtılmaya başlanacak.

Platform, değişikliğin temel fikrini “Instagram’ın daha sürükleyici ve tam ekran bir deneyim sunma çabalarının bir parçası” olarak açıklıyor.

Instagram, son yıllarda videolardaki sürelerin uzaması yönünde çalışmalarıyla adından söz ettiriyor. Öncelikle Reels’lerin süresini uzatan sonra da tam ekran yapan şirket şimdi ise video karmaşasını bu hamlesi ile ortadan kaldırabilir. Daha uzun videolar için ise IG TV platformdaki yerini koruyacak. Öyle ki platform, geçtiğimiz aylarda Hikayeler süresini arttırmıştı.

Kullanıcıların platform içi deneyimlerini arttırmak isteyen şirket, DM üzerinden alışveriş yapılabilmesinin önünü açmayı planlıyor.

Öte yandan Instagram, kullanıcıların çevrelerindeki popüler etiketli konumları keşfetmeleri için Haritalar üzerinden popüler konumlar özelliğini test ediyor.