Instagram iki yeni özelliğini test ediyor!
Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Instagram, yeni özellikleri bünyesine kazandırmaya devam ediyor.
Uzun süredir beklenen özelliklerden birisi sadece Türkiye'de test ediliyor. Bu yenilikler, ilk olarak kısıtlı bir kullanıcı kitlesi ile test edildikten sonra tüm dünyada kullanıma açılıyor.
Son olarak şirketin yakın zamanda yayınlamayı planladığı iki özellik ortaya çıktı. Söz konusu yeniliklerden biri ise sadece Türkiye’de test edilmesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Instagram, Hikayeler için ‘Geri Al’ butonu getiriyor
Platformun en popüler özelliklerinin başında kuşkusuz hikayeler geliyor. Pek çoğumuz gün içerisinde yaptıklarımızı bu şekilde paylaşıyoruz. Ancak, bazen bir yeri veya kişiyi etiketlemeyi unutup yanlış bir şey yazabiliyoruz. Gelen bilgilere göre Instagram, bu tip durumlarda işimize yarayacak ‘Geri Al’ butonu üzerinde çalışıyor.
Sosyal medya uzmanı @yousufortaccom’un paylaşımına göre, Instagram Türkiye’deki bazı kullanıcılarda ‘Geri Al’ özelliğini test etmeye başladı. Bu yenilik özetle Hikaye paylaşımlarında düzenleme için kullanılıyor. Şimdilik sadece ülkemizde test aşamasında olan fonksiyon sayesinde paylaşımlarımızı tamamen silmeden geri al butonu ile düzenleyebileceğiz.
Instagram’a Twitter benzeri bir gönderi sabitleme özelliği geliyor
Bir diğer yeni özellik ise aslında uzun süredir beklenenler arasında. Bazen çok iyi bir fotoğraf paylaşıyoruz ve onun sürekli ön planda kalmasını istiyoruz. Fakat yeni gönderiler paylaşınca en iyi gönderimiz alt sıralara geriliyor. Gönderi Sabitleme sayesinde profil düzenimizi tarihe göre değil isteğimize göre ayarlayacağız.
Yeni fonksiyon Instagram ile ilgili sık sık sızıntı haberi yapan mobil Alessandro Paluzzi duyurdu. Bu yeni Gönderi Sabitleme özelliği sayesinde herkesin daha düzenli ve estetik bir profil düzeni olacak.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
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|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11