Instagram iki yeni özelliğini test ediyor!

Uzun süredir beklenen özelliklerden birisi sadece Türkiye'de test ediliyor. Bu yenilikler, ilk olarak kısıtlı bir kullanıcı kitlesi ile test edildikten sonra tüm dünyada kullanıma açılıyor.

Son olarak şirketin yakın zamanda yayınlamayı planladığı iki özellik ortaya çıktı. Söz konusu yeniliklerden biri ise sadece Türkiye’de test edilmesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Instagram, Hikayeler için ‘Geri Al’ butonu getiriyor

Platformun en popüler özelliklerinin başında kuşkusuz hikayeler geliyor. Pek çoğumuz gün içerisinde yaptıklarımızı bu şekilde paylaşıyoruz. Ancak, bazen bir yeri veya kişiyi etiketlemeyi unutup yanlış bir şey yazabiliyoruz. Gelen bilgilere göre Instagram, bu tip durumlarda işimize yarayacak ‘Geri Al’ butonu üzerinde çalışıyor.

Sosyal medya uzmanı @yousufortaccom’un paylaşımına göre, Instagram Türkiye’deki bazı kullanıcılarda ‘Geri Al’ özelliğini test etmeye başladı. Bu yenilik özetle Hikaye paylaşımlarında düzenleme için kullanılıyor. Şimdilik sadece ülkemizde test aşamasında olan fonksiyon sayesinde paylaşımlarımızı tamamen silmeden geri al butonu ile düzenleyebileceğiz.

Instagram’a Twitter benzeri bir gönderi sabitleme özelliği geliyor

Bir diğer yeni özellik ise aslında uzun süredir beklenenler arasında. Bazen çok iyi bir fotoğraf paylaşıyoruz ve onun sürekli ön planda kalmasını istiyoruz. Fakat yeni gönderiler paylaşınca en iyi gönderimiz alt sıralara geriliyor. Gönderi Sabitleme sayesinde profil düzenimizi tarihe göre değil isteğimize göre ayarlayacağız.

Yeni fonksiyon Instagram ile ilgili sık sık sızıntı haberi yapan mobil Alessandro Paluzzi duyurdu. Bu yeni Gönderi Sabitleme özelliği sayesinde herkesin daha düzenli ve estetik bir profil düzeni olacak.