Instagram'dan işitme engelli kullanıcılar için yenilik

İşitme engelli kullanıcıların Instagram kullanımını kolaylaştıracak 'otomatik altyazı' desteği 17 dil desteğiyle hayata geçti.

Altyazı desteği bir süredir sosyal medya platformunda bulunuyordu, ancak içerik üreticilerin videolarına manuel olarak eklemeleri gerekiyordu. Artık bu gereksinim ortadan kalktı.

CEO Adam Mosseri, paylaştığı bir tweette otomatik altyazı özelliğinin sağır ve işitme güçlüğü çeken kullanıcılara kolaylık sağlayacağını belirtti. Mosseri altyazıların isteğe bağlı olduğunu ve açılıp kapatılabileceğini kaydederken, Instagram’ın Twitter hesabında yapılan paylaşımda 17 dilin desteklendiği ifade edildi.

Instagram otomatik altyazı desteği Türkçe’yi kapsıyor

TechCrunch’un haberine göre, otomatik altyazı desteği Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Arapça, Vietnamca, İtalyanca, Almanca, Rusça, Tayca, Tagalogca, Urduca, Malayca, Hintçe, Endonezyaca ve Japonca dahil olmak üzere 17 dilde kullanıma sunuldu.

Şirket, yakında daha fazla dili destekleyeceklerini de ifade etti. Aynı zamanda altyazıların yapay zeka ile oluşturulduğunu vurgulayan Instagram, insanlar özelliği kullandıkça altyazı kalitesinin iyileşeceği bilgisini aktardı. Bu da, videodaki ses ile otomatik oluşturulan altyazı arasında bir uyuşmazlık sorunu yaşanabileceği ve bunun kalıcı olmayacağı anlamına geliyor.

Instagram yeni özelliği şu ifadelerle duyurdu:

"Akıştaki videolar için otomatik olarak oluşturulan altyazı özelliğini paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Altyazı ile Instagram, sağır/işitme güçlüğü çeken topluluklar için daha erişilebilir hale gelecektir. Altyazıları açmak veya kapatmak tamamen sizin tercihinize bağlı."