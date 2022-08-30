Instagram'dan hikayeler için yeni özellik

Instagram uygulamasının ana sayfasında yer alan Hikâyeler çubuğu ekranın üstünde olmak yerine altında yer alacağı belirtildi. Buna ek olarak yapılan güncellemeye göre de Hikâyeler'de ‘Tümünü Göster’ seçeneği özelliği aktifleştirildi.

Instagram, bundan üç ay önce hikayeler kısmında çok hikaye olunca bunları en fazla üç taneye kadar göstereceği bir güncelleme duyurmuştu. Şimdi ise tasarım daha da değişiyor ve hikayeler çubuğunun yeri değişiyor.

WebTekno'nun haberine göre; Instagram’ın geliştirici sürümünde yayınlanan yeni güncellemede görüldüğü gibi artık hikayeler çubuğu ekranın üstünde olmak yerine altında yer alacak. Ayrıca ekran görüntülerinden de görebileceğiniz gibi bir ‘Tümünü Göster’ seçeneği bulunmakta.

Instagram'ın yeni seçenekle birlikte bir profilde çok fazla hikâye paylaşılınca bunları en fazla üç tane göreceğiniz şekilde kısaltacağı ve tamamını görmek isteseniz ‘Tümünü Göster’ seçeneğine basmanız gerekeceği bildirilmişti.

Bazı kullanıcılara açılan yeni özellikle birlikte de Instagram tam olarak bunu yapıyor. Birkaç hikâyede arka arkaya sağa tıkladığınız zaman sizi direkt olarak bir sonraki kullanıcının hikâyelerine atıyor.