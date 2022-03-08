Instagram'dan güvenliği arttıran yeni özellik

Instagram Yorum Kontrolleri özelliği sayesinde artık yorumlar filtrelenecek! Kullanıcı güvenliğini arttıran yeni özellik için işte detaylar…

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram yeni özellikleri bünyesine katarak kullanıcıları için daha iyi bir deneyim sunuyor. Son zamanlarda yaptığı yeniliklerle kullanıcılarına daha güvenli bir alan sağlayan sosyal medya platformu, şimdi yine gizlilik ve güvenlik konulu Yorum Kontrolleri Özelliğini getirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medya platformları için sızıntı haberi veren mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi, yine attığı bir tweet’le yorumlar için kullanıcılara güvenlik sağlayan özelliği duyurdu. Peki, bu özellik nedir ve ne işe yarar? Hep birlikte göz atalım.

Yorum Kontrolleri sayesinde saldırganca yorumlar gizlenecek

Sosyal medya iyi ya da kötü herkesin içinde yer aldığı bir platform. Bu yüzden bazı insanlar, bir konuda yorum yaparken kırıcı ya da saldırganca olabiliyor.

Gönderilere gelen bu tarz yorumlardan kaynaklı insanlar lince maruz kalıyor ve bu yüzden sosyal medya kullanımında geriye çekiliyor. Instagram da bu durumun önüne geçmek için Yorum Kontrolleri Özelliği getirdi.Instagram Yorum Kontrolleri Özelliği sayesinde artık rahatsız edici yorumlar diğer kullanıcılardan otomatik olarak gizlenecek. Otomatik gizleme, algoritma tarafından yapılacak ayrıca ek olarak gizlemeyi istediğimiz kelimeler için bir kelime listesi oluşturulabilecek.Gizlenen bu yorumlar silinmeyecek bu sayede kaba ve saldırganca ifadelerde bulunan kişiler, hesabın sahibi tarafından tespit edilecek. Bu şekilde kullanıcılar, art niyetli hesaplara bir kısıtlama getirecek.

Magazin Mahallesi