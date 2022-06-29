Instagram'da Reels için yeni dönem!

Milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Instagram, yakın geçmişte bünyesine Reels özelliğini katarak kullanıcılarını kendisine daha fazla bağlamıştı. En az Hikayeler özelliği kadar ilgi toplayan Reels’te bir video izledikten sonra izlemeye devam etmemek çok zor. Meta, Instagram kullanıcılarını platforma daha çok bağlamak için Reels’te başlayacak yeni dönemin detaylarını paylaştı.

Instagram gibi sosyal medya platformları, üçüncü taraf geliştiricilerden destek alabilmek için API adında bir arayüz sunar. Bu arayüz sayesinde her geliştirici, Instagram’ın belirlediği koşullarla kendi yardımcı programlarını yaratabilir. Instagram bugüne kadar çoğu özelliği için API servisi sundu, nihayet Reels de bunlar arasına dahil oluyor. Böylece Reels deneyimimizi iyileştirecek uygulamaların ortaya çıkmasında ilk kıvılcım atılmış oldu.

API’in yarından itibaren kullanılabilir olacağını açıklayan Meta, ilk aşamada kullanıcıların yüzde 25’ine bu arayüze erişme izni veriyor. Yakın gelecekte ise bu oran yüzde 100’e tamamlanacak. Meta’nın açıklamasının tamamı ise şu şekilde:

“İnsanlar Instagram’ı ister doğal, ister üçüncü bir taraf aracılığıyla kullanıyor olsunlar; içerik yayınlama ve tüketim deneyimlerimizi her zaman iyileştirmeye çalışıyoruz. Geliştirici topluluğumuzdan sürekli olarak Reels’in birinci öncelik olduğunu duyduktan sonra, Reels’i zaten aşina olabileceğiniz bir dizi uç noktayla tanıştırmaktan heyecan duyuyoruz.”

Eğer bir geliştiriciyseniz, yarından itibaren Meta’nın sunacağı API’yı kullananlardan olabilirsiniz. Bunun için, Meta’nın belirlediği yüzde 25’lik kesimden olmanız gerekiyor. Bu da rastgele olduğu için şu aşamada işinizin şansa kaldığını söylemeliyiz.

Meta daha önce, Reels’in, Instagram kullanıcılarının platformda yüzde 20 daha fazla vakit geçirmesini sağladığını söylemişti. Sosyal medya platformlarının amacı, bizi ekranda daha fazla tutmak olduğu için bu Meta adına büyük bir başarı.