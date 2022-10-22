Instagram'da artık planlama yapılabilecek!

Instagram yeni bir özelliği test ettiğini duyurdu. Bu özellik sayesinde artık paylaşım yapılacak gönderinin süresi ayarlanacak.

Zamanı geldiğinde ise paylaşım otomatik olarak kendi kendine yapılacak açıklamaları yapıldı. Planlanan gönderi de insanların hayatını kolaylaştıracak.

Mashable'ın haberinde yer alan bilgilere göre, yakında Instagram'da gönderileri planlanabilecek. Instagram'ın sahibi ve Meta'nın bir sözcüsü bu özelliğin test edildiğini açıkladı.

İçerik oluşturucuların, canlı videolarını 90 güne kadar planlayabileceği belirtildi. Birkaç kullanıcı tarafından fark edilen bu yeni özelliğin herkesin gönderilerini önceden planlamasını sağlayacağı açıklandı.

Matt Navarra'nın paylaştığı duyuruya göre, bu özellik, bir gönderi hazırlayıp onun düzenlemesini bitirdikten sonra gelişmiş ayarlar kısmında yer alacağı belirtildi.

Burada gönderi planlama seçeneğinin yer alacağı ifade edildi. Böylece tarih ve saat seçip gönderinin planlanabileceği aktarıldı.