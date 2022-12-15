Instagram, Candid Stories özelliğini kullanıma sundu

Ön ve arka kameradan fotoğraf çekerek anlık durum paylaşma imkanı sağlayan BeReal, 2022 yılının en iyi uygulamaları arasında yerini aldı. Instagram, BeReal benzeri Candid Stories özelliğini kullanıcıların beğenisine sundu.

Kullanıcılara sadece uygulama kamerası üzerinden fotoğraf paylaşımı imkanı tanıyan BeReal, fotoğraflarda düzenleme yapılmasını engelliyor. Bununla birlikte, bulunduğunuz ortamı ve kendinizi aynı kare içerisinde paylaşmanız gerekiyor.

Kısa sürede yükselişe geçen BeReal, Meta’nın radarına takıldı. Kullanıcıların daha samimi içerikler üretebilmesini hedefleyen Meta, hem Facebook hem de Instagram’da Candid Stories özelliğini kullanıma sundu. Standart hikayelerden farklı sekmede görüneceği belirtilen Candid Stories, 24 saat sonunda otomatik olarak silinecek.

Uygulamanın yeni güncellemesi sadece Candid Stories ile sınırlı değil. Şirket, Add Yours ve Collaborative Collections güncellemesiyle kullanıcıları işbirliğine teşvik edecek. Add Yours özelliğiyle bir resim eklediğinizde, fotoğraf paylaşmasını istediğini arkadaşlarınıza iletebileceksiniz. Ortak Derlemeler ile kullanıcılar, ortak ilgi alanlarına dayalı olarak bir gönderi koleksiyonunu bir arkadaş veya grupla paylaşabilecek.

Meta, yeni özellikleri Instagram ve Facebook’ta test ettiğini ve kullanıcıların katılmak istemezlerse devre dışı bırakabileceklerini açıkladı.

Instagram, Facebook’un Gruplar özelliğine kendi yorumunu katarak kullanıcılara sunacak. Grup Profilleri, katılımcıların gönderilere, hikayelere ve daha fazlasına katkıda bulunmasına izin verecek.