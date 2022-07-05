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Instagram'a yüz tanıma özelliği geliyor!

Instagram yüz tanıma özelliği ile kullanıcıların 18 yaşından küçük ya da büyük olduğunu tespit edebilecek.

Bilim, Teknoloji 05.07.2022, 18:24
Instagram'a yüz tanıma özelliği geliyor!

Instagram en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının başında geliyor. Sosyal medya uygulamasında hemen her yaştan kullanıcı bulunuyor. Küçük yaştaki kişiler için ise Instagram uygulaması içinde çeşitli önlemler mevcut. Instagram şimdi ise yüz tanıma özelliği ile kullanıcıların 18 yaşından küçük ya da büyük olduğunu tespit edebilecek.

Sosyal medya uygulaması, kullanıcıların 18 yaşından büyük olduklarını belirtmek yeni bir sistem tanıttı. İlk olarak ABD’de kullanılmaya başlanacak olan yüz tanıma sistemi ile kullanıcılar 18 yaşından büyük olduklarını kanıtlamak adına video yükleyebilecekler.

Instagram’da kullanıcılar kimlik görsellerini yüklemenin yanı sıra bundan böyle çektikleri videolar ile yaşlarını ortaya koyabilecekler. Bu sistem için ise küresel kimlik ve biyometrik teknoloji şirketi olan İngiltere merkezli Yoti ile anlaşılmış durumda. Instagram, Yoti’nin yüz tanıma teknolojisinin sadece yaş belirlemek için kullanılacağının ise altını çiziyor.

Instagram konu hakkında ise şu ifadelere yer verdi:

“Gençlerin ve yetişkinlerin kendi yaş grupları için doğru deneyimi yaşadığından emin olmak için bunu test ediyoruz. Birinin genç (13-17) olup olmadığını öğrendiğimizde, onların hesaplarını otomatik olarak gizlemek, tanımadıkları yetişkinlerden istenmeyen kişileri engellemek ve reklamverenlerin seçeneklerini sınırlamak gibi yaşa uygun deneyimler sağlıyoruz.”

Instagram, 13 yaşından küçüklerin Instagram’a kaydolmasını engelliyor ve yeni kullanıcıların yaşlarını paylaşması gerektiğini söylüyor. Bir kullanıcı 13 ila 17 yaş arasındaysa, uygulama otomatik olarak hesabını gizli yapıyor ve reklamverenlerin onları hedefleyebileceği yolları sınırlıyor.

Yoti, yapay zekasının 13-17 yaşlar arasındaki insanların yüzde 99.65 oranında doğru tespit ettiğini belirtiyor. Ayrıca 6-11 yaşlarındaki kişilerin tespitinin de yüzde 98.91 oranında doğrulukta yapıldığı açıklandı. Şirket ayrıca sisteminin Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği yönergelerine uygun olduğunu da vurguluyor.

Başka bir yeni yöntem ise gençlerin 18 yaşından büyük ortak takipçilerinden yaşlarını doğrulamaları için kefil olmalarını istemeleri olacak. Instagram, bir kullanıcının yaşını doğrulamak için üç kişi istiyor. Başkaları için kefil olan kişiler söz konusu kullanıcının yaş grubunu doğrulamak için “13 yaşından küçük”, “13-17 yaşında”, “18-20 yaşında” veya “21” gibi bir dizi seçenekle karşılaşacak. Bir genç kullanıcının yaşının doğrulanması için üç kullanıcının da aynı seçeneği işaretlemesi gerekiyor.

Instagram, kullanıcının yaşı onaylandıktan sonra hem kendilerinin hem de Yoti’nin videoları sileceğini belirtti. Gençler bir kimlik aracılığıyla yaşlarını doğrulamayı seçtiklerinde ise sosyal medya uygulaması bilgilerin şifrelendiğini ve güvenli bir şekilde saklandığını vurguluyor. 

#instagram #sosyal medya #Yüz tanıma
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