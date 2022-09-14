Instagram'a yeni özellik geliyor

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Instagram, Twitter ve Facebook’ta oldukça popüler olan “yeniden paylaşma” özelliğinin test aşamasında olduğunu belirtti.

Sosyal medya danışmanı Matt Navarra'nın fark ettiği yeni gelen özellikle birlikte kullanıcılara başka bir “ara uygulama” kullanmalarına gerek kalmadan beğendikleri bir gönderiyi profillerinde paylaşma imkanı verilecek.

The Verge’de yer alan habere göre konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Meta sözcüsü Seine Kim, “Kullanıcılarımız daha önceden de beğendikleri bir gönderiyi ‘hikayeler’de yeniden paylaşabiliyordu. Benzer şekilde şimdi de gönderileri kendi profillerinde yeniden paylaşabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun orijinal içerik üreticileri için de bir fırsat yaratabileceğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.