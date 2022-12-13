Instagram'a yeni özellik geliyor

Instagram’da takipçi sayısını arttırmak isteyen hesaplar için önemli bir durum olan “Keşfet”e çıkmak için yeni özellik eklendi. Instagram, bu özelliği sayesinde paylaşılan fotoğraf veya videonun “Keşfet” bölümünde önerilmeye uygun olup, olmadığını belirtecek.

Yeni özelliği Adam Mosseri tanıttı

Instagram bu yıl birçok değişiklik yaptı, bunlardan bazıları iyi karşılanırken, bazıları ise beğenilmedi. Yeni özellik ise takipçi sayısını arttırmak isteyenlerin ilgisini çekecek.

Instagram CEO’su Adam Mosseri, içerik oluşturuculara içeriklerinin platformda nasıl daha çok sayıda kişiye ulaştırabileceklerini anlamalarına yardımcı olacak özelliği açıkladı. Bu özellik, içeriklerin Keşfet bölümünde gösterilmesinin uygun olup olmadığını gösterecek.

Mosseri, bazen hesabın veya gönderilerin uygun olmayabileceğini ve bu nedenle Instagram’da herhangi bir erişime sahip olmayacağını açıkladı. Artık içerik oluşturucular, gönderilerin önerilebilir olup olmadığını veya Keşfet sekmesi gibi yerlerde gösterilmelerinin engellenip engellenmediğini görmek için Hesap Durumlarını kontrol edebilecek. Ayrıca içerik engellemesi olanlar, uygun hale getirmek için onu silebilir, düzenleyebilir veya destek ekibine itiraz edebilecek.

Instagram paylaşımın uygun olup olmadığı nasıl öğrenilir?

1. Adım: Instagram uygulaması üzerinde profil sayfanıza girin.

2. Adım: “Menü” seçeneğine giriş yapın.

3. Adım: “Ayarlar” bölümüne girin.

4. Adım: “Hesap” seçeneğine girin.

5. Adım: “Hesap Durumu” bölümüne girin.