Instagram'a yeni alışveriş özelliği geldi

Yeni özelliğin, kullanıcıların DM (Direkt Mesaj) sohbetleri aracılığıyla alışveriş yapabilmesini mümkün kıldığı ifade edildi.

Güncel olarak yalnızca seçili ülkelerdeki Instagram kullanıcıları tarafından deneyimlenebilen özelliğin, çatı şirket Meta'nın dijital ödeme hizmeti 'Meta Pay'in altyapısını kullandığı belirtildi.

Engadget'ın aktardığı habere göre; kullanıcılar, artık Instagram'da bir işletmeye mesaj gönderdikten sonra sohbetten ayrılmadan bir ürünle ilgili soru sorabiliyor, ürün detaylarını öğrenebiliyor ve ilgili ürünü 'Meta Pay'i kullanarak sohbetten satın alabiliyor.

Bu sayede, işletmenin internet sitesini ziyaret etmek veya alışveriş gönderisine ilerlemek zorunda kalmadan bir ürün satın alınabiliyor ve kişiselleştirilebiliyor.

Sohbet tabanlı alışveriş, Instagram'dan önce WhatsApp'ta da mevcuttu

Öte yandan; Meta, sohbet tabanlı alışveriş özelliğini Instagram'dan önce WhatsApp'ta da kullanıma sunmuştu. Birçok ülkedeki WhatsApp kullanıcıları, sohbetler üzerinden alışveriş yapabiliyordu.

Yeni özelliğin, Instagram sohbetlerini de alışverişe uygun hale getirerek WhatsApp'ın yaygın olarak kullanılmadığı ülkelerde faydalı olabileceği tahmin edildi.