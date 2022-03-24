Instagram'a 'ürün etiketleme' özelliği geliyor

Instagram, birçok kişi tarafından gelir kapısı olarak görülüyor. Platform, yeni özelliklerle bu deneyimi arttırmayı hedefliyor.

Sosyal medya platformları son yıllarda oldukça kapsamlı bir hal aldı. Özellikle son yıllarda ekonomik gelir kapısı haline gelen platformlar, birçok kişi için artık bir iş alanı oldu. Bu konuda başı çeken uygulamalardan birisi olan Instagram, yeni özellikler deneyerek kullanıcıların bu yöndeki deneyimlerini arttırmak istiyor.

Instagram, ABD’de “ürün etiketleme” özelliğini denemeye başladı

Instagram, kullanıcıların platform içerisinde ticaret yapabilme özelliğini geliştirmek için birtakım yenilikler üzerinde çalışıyor. Bu yenilikler kapsamında ABD’de ürün etiketleme özelliğini kullanıcılarına sundu. Daha önce sadece içerik oluşturucu veya işletme hesapları tarafından kullanılabilen bu özellik kısa süre içinde herkes tarafından kullanılabilecek.

Ürün etiketleme özelliği, kullanıcıların gönderilerinde ürün etiketi yapmalarına olanak sağlıyor. Böylece yapılan etiket sayesinde dileyen herkes ürünü temin edebileceği sayfaya direkt olarak yönlendiriliyor. Instagram, bu özelliği şu anda ABD’de kullanıyor olsa da en kısa zamanda tüm dünyada kullanılır hale getirmek istiyor.

Ürün etiketleme özelliğinde kullanıcılar kadar işletme sahipleri de düşünülmüş. Zira herhangi bir kişi bir ürünü etiketlediğinde ürün sahibi işletme bu etiketi anlık olarak görebiliyor. Yönlendirilen “etiketli” sekmesinden işletme, eğer istemezse bu gönderiyi onaylamıyor.

Instagram, etiketlenen ürünler için de bazı kriterler ortaya koyuyor. Öyle ki bir ürünün etiketlenebilmesi için ürünün markasının onaylı olması gerekiyor. Etiketleme işlemi yapılırken, standart “Kişileri etiketle” özelliği üzerinden markanın ismini tıklamak gerekiyor. Ardından yeni özellik ile birlikte “ürünleri etiketle” diyerek etiketleme yapılıyor.

Kaynak: Magazin Mahallesi