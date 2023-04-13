İnsansı robot Ameca GPT-4 ile birleşti

Ameca, son derece gelişmiş bir yapay zeka teknolojisine sahip insansı robot Ameca, Japonca, Almanca, Fransızca ve Çince dillerini son derece akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Bu özelliği ile küresel ölçekteki insanlarla rahatlıkla iletişim kurabilen Ameca son olarak GPT-4 ile birleşti.

Ameca, insanlarla doğal bir şekilde etkileşim kurabilen ve duygusal tepkiler verebilen bir robot olarak tasarlanmıştır. Bu sayede, insanlarla karşılıklı etkileşim kurarak, çeşitli hizmet sektörlerinde veya diğer iş kollarında kullanılabileceği düşünülmektedir.

Ayrıca, Ameca'nın görüntü işleme teknolojileri ile donatıldığı da belirtilmektedir. Bu sayede, yüz ifadelerini ve beden dilini okuyabildiği ve anlayabildiği söylenmektedir. Bu özelliği ile insanlarla daha etkili bir şekilde iletişim kurabilmekte ve onların ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmektedir.

Ameca gibi gelişmiş robot teknolojilerinin gelecekte hizmet sektörlerinde ve diğer iş kollarında kullanılması beklenmektedir. Bu teknolojilerin geliştirilmesi, insanlarla daha iyi etkileşim kurmayı ve hizmet kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

GPT-3 ve GPT-4 gibi yapay zeka dil modelleri, doğal dil işleme alanında oldukça gelişmiş modellerdir. Bu modeller, insanların konuşma ve yazı dillerinde kullandığı dil yapılarını anlamaya çalışarak, çeşitli görevler için dil üretebilmektedir. Bu nedenle, bu modeller robotların da doğal dilde iletişim kurmasına yardımcı olabilirler. Engineered Arts şirketinin Ameca robotunu GPT-3 ve GPT-4 ile entegre etmesi, robotun farklı dillerde daha iyi performans göstermesine yardımcı oldu.