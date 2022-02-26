Inovathon programında başarılı olan teknoloji girişimleri yatırımcılarla bulaşacak

Beykent Üniversitesi tarafından Atölye Üsküdar ‘Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen programda 12 teknoloji girişiminin sunumu yapıldı.Programa çok sayıda akademisyen ve girişimci öğrenci yoğun ilgi gösterdi.

Programın amacı

Teknoloji ve inovasyon tabanlı girişimciliği desteklemek ve yeni nesil girişimcilere yön göstermek, geleceğin başarılı girişimcilerine destek olmak, gençlerle ulaşarak ürün-hizmet geliştirmelerine katkı sağlamak programın başlıca hedefleri arasında yer alıyor.

Yarışmaya, 400'ün üzerinde öğrenci katıldı

Programın jürilerinden biri olan Üsküdar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Bilal Deniz Özcan programda yaptığı konuşmasında, “Bizim buradaki derdimiz girişimcileri ve girişim fikri olan gençleri desteklemek, start up düzeyine kadar çekmek. Güzel bir fikir yarışması düzenledik. Yarışmaya, 400ün üzerinde öğrenci katıldı. Öğrenciler 100'ün üzerinde elle tutulur fikirle geldiler. Yeniden girişimcilik eğitimine aldık. Eğitim sonrasında 12 takımı burada paydaşlarımızın karşısında projelerini anlatmalarını istedik. Bugün burada ilk üçü seçeceğiz ve programı sonlandıracağız” diyerek programın kapsamı hakkında bilgi verdi.

"Girişim fikri olan arkadaşlarımızın her türlü arkasındayız"

Düzenlenen yarışmada yatırımcı olabilecek kişilerin de olduğunun altını çizen Özcan, “Biz girişim fikri olan arkadaşlarımızın her türlü arkasındayız. Yatırımcılarla ya da ulaşamadıkları kişilerle aralarında köprü olabiliriz. Desteğimiz hep üzerlerinde olacak” diyerek verdikleri desteğin önemine dikkat çekti

"Girişimlerin sayısının ve etkisinin artırılması gerekiyor"

Beykent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Dr. Ali Kurt ise programda yaptığı konuşmasında, girişimlerin sayısının ve etkisinin artırılması gerektiğinin altını çizerek "Bu nedenle ‘Atölye Üsküdar' çatısı altında birçok paydaşla beraber fikir yarışması etkinliği düzenledik. Yüzlerce başvuru aldık. Bu çok umut verici bir sayı. Ve bunu belli bir sayıya indirerek eğitim programı düzenledik." dedi.

Oylama sonucunda ilk 3'e giren projeler belirlenecek

Dr. Ali Kurt sözlerine şu şekilde devam etti;

"Bugün 12 takım sunumlarını yapıyorlar. Jüri üyeleri de girişim yatırımcılarından ve akademisyenlerden oluşturmakta. Büyük şirketlerin sahiplerinden oluşmaktadır. Genç arkadaşlarımıza çeşitli ödüller dağıtacağız” ifadel

Dr. Kurt, “Amacımız, şu anda çoğunlukla fikir aşamasında olan bu girişimlerin gerçek ürüne dönüşmesi ve gerçek müşteriyle buluşması yolundaki bütün engelleri kaldırmak” şeklinde konuştu. Oylama sonucunda ilk 3'e giren projeler belirlenecek ve genç girişimcilere çeşitli ödüllere verilecek."