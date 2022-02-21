Hummalı çalışma sürüyor: Togg'dan yeni paylaşım
Togg, Twitter hesabından Gemlik'teki üretim tesisindeki çalışmalarla ilgili yeni bir paylaşım yaptı.
Togg'un resmi Twitter hesabından Gemlik'teki üretim tesisindeki çalışmalarda gelinen son aşamaya ilişkin bir video paylaşıldı.
Paylaşımda, "Gemlik tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda hız kesmeden ilerliyor." ifadesine yer verildi.
"#YeniLigGemlik", "#Togg" etiketleriyle paylaşılan videoda, şu ifadeler yer aldı:
"Boya Binası: Yüzde 88’i bitirildi. Boya tankları ve fırınlarının kurulumları tamamlandı. 19 bin 416 metre elektrik kablosu döşendi. 21 bin 789 metre boru hattı döşendi.
Gövde Binası: Yüzde 76’sı bitirildi. Üretim hattı robotlarının yerleştirilmesine başlandı. 8 bin 893 metre elektrik kablosu döşendi. 37 bin 453 metre boru hattı döşendi.
Gemlik tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda hız kesmeden ilerliyor. Ayrıntılar videomuzda.#YeniLigGemlik#Togg pic.twitter.com/HfFNWE6Ahr— Togg (@Togg2022) February 21, 2022
Montaj Binası: Yüzde 79’u bitirildi. Üretim hattı robotlarının yerleştirilmesine başlandı. 12 bin 832 metre elektrik kablosu döşendi. 27 bin 386 metre boru hattı döşendi."
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