Güneş'teki en büyük patlama kaydedildi
Güneş'te şimdiye kadar tek bir anda gözlemlenen en büyük patlama kaydedildi.
Bilim, Teknoloji 20.02.2022, 17:32
15 Şubat'taki patlamayı, Solar Orbiter uzay aracı yakaladı.
Güneş'teki patlama milyonlarca kilometre uzağa yayıldı ancak ortaya çıkan kütle Dünya'ya doğru ilerlemedi.
Bilim insanları, bu kütlelerin Dünya'ya doğru ilerlemesi halinde uydu, elektrik hatları ve diğer önemli altyapıya zarar verebileceğini ifade ediyor.
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