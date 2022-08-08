Google, iki popüler uygulamayı birleştirmeye karar verdi
Geçtiğimiz günlerde Duo isimli sohbet uygulamasına son vereceği belirtilen Google’ın uygulamayı bir başka sohbet uygulaması olan Meet ile birleştirmeye karar verdi.
Google, iki sohbet uygulamasını bir araya getiriyor. Özellikle pandemi döneminde görüntülü sohbet uygulamalarının kullanımı artınca popüler hale gelen Duo ve Meet bundan sonra tek bir uygulama olarak kullanıcıların karşısına çıkacak.
TechCrunch, Google’ın Duo’yu Android ve iOS için Meet uygulaması olarak yeniden markalaştırdığını bildirdi.
Meet uygulaması şimdilik kullanımdan kalkmıyor; bunun yerine “Google Meet (orijinal)” olarak yeniden adlandırılacak.
Birleşme için hazırlıklar yapılırken Duo kullanıcılarına bildirimler gönderilmeye başlandı, Meet kullanıcıları ise bu birleşmeden herhangi bir şekilde etkilenmeyecek.
Haziran ayında bir sözcünün açıkladığı gibi birleşme, birleşik bir deneyim sağlayarak toplantılar da dahil olmak üzere görüntülü görüşmenin gelişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak için yapılıyor.
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