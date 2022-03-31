Google “En çok alıntı yapılan haber” özelliğini duyurdu

Google, yeni etiketin okuyucuların "bir haber için en yararlı veya alakalı bilgileri" bulmasına yardımcı olacağını söyledi.

Google Haberler'de, diğer haber kuruluşları tarafından yaygın olarak alıntılanan kaynakları belirtmek için “En Çok Okunan Haberler'de” yeni bir etiket olacak. Yerel gazetelerden bir haber, bir röportaj, bir araştırma özelliği, bir duyuru ve hatta diğer yayıncıların bağlantı kurduğu bir basın bülteni gibi şeylere uygulanabilecek.

Çok alıntı yapılan etiketin yanı sıra Google, arama kullanıcılarının gösterdikleri sonuçları eleştirel olarak değerlendirmelerine yardımcı olma girişimlerini genişletiyor. ABD'de mobil cihazlarda kullanıma sunulan özellik önümüzdeki haftalarda tüm dünyada etkin olacak.

"Hızla gelişen konular" ile ilgili aramalarda gösterdiği uyarı, artık kullanıcılara bir kaynağın güvenilir olup olmadığını kontrol etmelerini veya daha fazla bilgi mevcut olduğunda daha sonra tekrar gelmelerini hatırlatacak.