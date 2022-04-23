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Facebook’un durum özelliği Twitter’a geliyor!

Son zamanlarda özellikle tweet düzenleme özelliğiyle gündemden düşmeyen Twitter, farklı bir güncelleme üzerinde çalışmaya başladı. Facebook’un meşhur durum özelliği Twitter’a geliyor.

Bilim, Teknoloji 23.04.2022, 18:14
Facebook’un durum özelliği Twitter’a geliyor!

Twitter, durum güncellemesi için çalışmalara başladı. Facebook'un meşhur ifade bildirme ifadeleri geç de olsa Twitter'a gelecek.

Son zamanlarda özellikle tweet düzenleme özelliğiyle gündemden düşmeyen Twitter, farklı bir güncelleme üzerinde çalışmaya başladı. Facebook’un meşhur durum özelliği Twitter’a geliyor olabilir. Ancak Twitter kullanıcıları, özelliği şimdiden tartışmaya başladı.

Popüler sosyal medya platformu, aslında yıllardır internet dünyasında olan bir durum güncellemesi yeniliğini test etmeye başladı. “Vibe” kod adına sahip bu özellik, Twitter’dan nasıl hissetiğinizi paylaşmanızı sağlayacak.

Yeni bir sızıntı, Facebook’un meşhur durum özelliğinin Twitter’a da geleceğini ortaya koyuyor. “Durum ayarla” özelliği, bir gönderiyle birlikte veya muhtemelen bağımsız bir paylaşım olarak günlük aktiviteleriniz hakkında bilgi paylaşmanıza izin verecek.

Geliştirici Jane Manchun Wong tarafından fark edilen yeni Twitter Vibe özelliği, kullanıcılara durum ayarlama fırsatı sunuyor. Wong’un paylaştığı ekran görüntüsüne göre, tweet oluşturma bölümünün üzerinde bir “Durum ayarla” kutucuğu olacak.

“Durum ayarla” kutucuğunun açılır listesinde ise en azından şimdilik önceden ayarlanmış beş ifade yer alıyor. Ancak bunlar arasında “market alışverişi” ve “otoyolda sürüş” gibi oldukça demode olan durum belirtme ifadeleri yer alıyor.

Wong’un paylaştığı ekran görüntüsü yalnızca yemek yeme, müzik dinleme ve alışveriş yapma gibi önceden ayarlanmış ifadeleri ortaya koydu. Kullanıcıların durum güncellemesi yazma seçeneğine sahip olup olmadığı veya üçüncü taraf uygulamaların bağlanıp bağlanamayacağı (örneğin müzik için Spotify) henüz belirsizliğini koruyor.

Twitter geçmişte, kullanıcılar tarafından beğenilmeyen birkaç özelliği test etti. Instagram Hikayelere benzeyen Fleets gibi bazı özellikler uzun süreli olamadan rafa kaldırıldı. Twitter için durum özelliğinin ise henüz test aşamasında olduğunu unutmamak gerekiyor.

#Facebook #Twitter #sosyal medya
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