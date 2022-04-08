Facebook Reels’e yeni özellik geliyor!

Sosyal medya uygulamaları her geçen gün gelişirken birbirlerinden etkilenmeyi de sürdürüyor. İlk olarak Instagram’da kullanıma sunulan ‘Reels’ özelliği geçtiğimiz aylarda Facebook üzerindende kullanıma açılmıştı.

Meta, Facebook için sunulan bu yeni özellikle ile genç kullanıcılar arasında popüler olan TikTok ve Snapchat gibi uygulamalarla rekabet etmeyi planlıyor. Facebook Reels’e gelen yeni özellik ile kullanıcılar yeni ve daha orijinal içerikler üretebilecek.

Üçüncü taraf uygulamalar ile Facebook Reels paylaşılabilecek

Meta, üçüncü taraf uygulamalar üzerinden doğrudan Facebook Reels içerikleri paylaşılmasına izin veren “sharing to Reels” özelliğini duyurdu. Böylelikle diğer uygulamalar üzerinden hazırlanan video ve içerikler Facebook Reels üzerinden paylaşılabilecek.

Şirket, yaptığı açıklamada yeni güncelleme ile diğer uygulama kullanıcılarının Reels’in düzenleme araçlarından yararlanırken klipleri doğrudan Reels’e gönderebilme imkanı tanındığını belirtiyor. Özelliği kullanan ilk uygulamar arasında popüler karaoke uygulaması Smule’nin yanı sıra video düzenleme uygulamaları Vita ve VivaVideo yer alıyor.

Yeni güncelleme ile birlikte Facebook’un Reels’e ne kadar önem verdiği de anlaşılmış oldu. Özellikle genç kullanıcılarının bir kısmını TikTok’a kaybeden Facebook yeni özellikler ile birlikte kitlesini korumaya çalışıyor. Ünlü sosyal medya sitesi daha önce de Snapchat’e karşı ‘Hikayeler’ özelliği ile benzer bir yol izlemişti.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Reels’e verdikleri önemi dile getirdi. Başarılı CEO, Reels hakkında “Hikayeler kadar önemli bir ürünümüz” olacak ve genç kullanıcılara hitap edecek şekilde yeniden düzenleyeceğiz şeklinde konuşmuştu.