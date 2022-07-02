Elon Musk’ın Twitter takipçi sayısı 100 milyonu aştı

Elon Musk, Twitter'da 100 milyon takipçiyi geçti ve platformda dokuz basamaklı takipçi sayısına ulaşan altıncı kullanıcı oldu.

Sıkı bir Twitter kullanıcı olsan milyarder iş insanı Elon Musk, 26 Haziran ile 27 Haziran arasında 150 binden fazla takipçi kazandı. Elon Musk’ın şu anda 100.084.030 takipçisi var.

Twitter’ı aktif bir şekilde kullanan Elon Musk, geçtiğimiz aylarda platformu satın almak istemiş ve 44 milyar teklifle dikkat çekmişti. Henüz satın alma süreci tamamlanmasa da Musk’ın Twitter’a sahip olması an meselesi.

Sözcü'de yer alan habere göre, bu süreçte de ünlü milyarder paylaşımlarına ve takipçi kazanmaya devam etti. Sonunda Musk, 100 milyonu aşan takipçi sayısı ile en çok takip edilen isimler arasına yerleşti.

Daha farklı kullanıyor

Musk’ın Twitter kullanımı, platformda en çok takip edilen diğer hesaplardan biraz farklı. Örneğin 132 milyon takipçiye sahip olan Barack Obama’nın hesabı sık sık güncellemeler yayınlıyor.

Rihanna, Katy Perry ve Cristiano Ronaldo, yalnızca profesyoneller tarafından yönetilen hesaplara sahip. Instagram CEO’su Adam Mosseri ise, Instagram ile ilgili değişiklikleri paylaşıyor.

Oysa Musk, platformu bizzat kendisi kullanıyor. Sadece profesyonel hayatındaki gelişmeleri değil; güncel olaylarla ilgili düşüncelerini de dile getiriyor. Ayrıca platformda kullanılan memlere ve esprilere de tweet’lerinde yer veriyor.

Musk’ın Twitter’da takipçi sayısının100 milyonu aşması, ünlü milyarderin platformu satın alma sürecinde gündeme getirdiği bot hesaplar tartışması üzerine ayrıca dikkat çekiyor. Musk’ın takipçilerinin kaçının gerçek, kaçının bot hesap olduğu belli değil.