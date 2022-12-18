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Elon Musk, yatırımcılarla iletişime geçti

Reuters haber ajansı, Elon Musk’ın ekibinin zor durumdaki sosyal medya platformu Twitter için yeni fonlar toplamak üzere yatırımcılara ulaştığını ileri sürdü.

Bilim, Teknoloji 18.12.2022, 17:53
Elon Musk, yatırımcılarla iletişime geçti

Elon Musk'ın ekibinden isimler, zor durumdaki Twitter'a yeni kaynak sağlayabilmek için yatırımcılarla iletişime geçti.

Haber sitesi Semafor da Elon Musk’ın danışmanı Jared Birchall’ın bu hafta potansiyel yatırımcılara ulaştığını belirtti. Ancak Twitter ve Musk, yorum taleplerine yanıt vermedi.

Finansal danışmanlık şirketi Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management’ın CEO’su Ross Gerber, Reuters’e verdiği demeçte bir Musk temsilcisinin kendileri ile temasa geçtiğini söyledi. Gerber kendisine Musk’ın ekimde şirketi devralmak için ödediği fiyattan hisse teklif edildiğini belirtti.

Endişeler artıyor

Reklam verenlerin Musk’ın tweet’leri denetleme yaklaşımı nedeniyle sosyal medya platformuna soğuk bakmaya başladı. Bu durumun şirketin gelirlerini etkilemesi beklenirken Musk’ın sosyal medya şirketini satın almak için üstlendiği 13 milyar dolarlık borcun faizini ödeyebilme konusundaki endişeler de arttı.

Musk, bu hafta başlarında Tesla’dan 3,6 milyar dolarlık hisse daha satmıştı. Ünlü milyarder böylece bu yıl elektrikli araç şirketinden yaklaşık 40 milyar dolarlık hisse satmış oldu.

Cuma günü elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın hisseleri, Mart 2020’den bu yana en kötü haftalık kaybını yaşarken yatırımcılar da Musk’ın Twitter’daki sorunlar nedeniyle dikkatini dağıtmasından giderek daha fazla endişe duyuyor.

Dünyanın en zengini unvanını yitirdi

Geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Tesla'nın hisselerindeki düşüşün ardından ‘dünyanın en zengin kişisi' unvanını kaybetmişti.

Forbes'a göre Musk'ın kişisel serveti 178 milar dolar. Arnault'unkiyse 188 milyar dolar. Bloomberg'e göre ise Musk'ın serveti 168,5 milyar dolarken, Arnault'unki 172,9 milyar dolar civarında.

İçerisinde Louis Vuitton, Hennessy gibi markaları da barındıran Arnault’un şirketi LVMH’nin hisseleri bu yıl çoğunlukla yatay seyretmişti. Ancak Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın hisseleri 2022’de büyük değer kaybetti.

Bu da iki milyarder arasındaki aranın kapanmasına neden oldu. Musk ayrıca bu yıl Twitter’ı satın almak için de yüklü miktarda Tesla hissesi satmıştı. (Sözcü)

#Elon Musk #Twitter
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