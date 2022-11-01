Elon Musk "Mavi Tik" için 8 dolar istiyor
Twitter'ın yeni patronu Elon Musk, daha önce ücretli olacağını duyurduğu 'Mavi Tik' özelliği için ayda 8 dolar verileceğini açıkladı.
Musk aylık 8 dolarlık ücretle yanıt, bahsetme ve aramada öncelik, daha uzun video ya da ses dosyası paylaşma imkanının da olacağını söyledi.
Musk, Twitter’ı satın alır almaz şirketin CEO’su dahil dört üst yöneticiyi gönderirken, açıklamalarıyla Twitter’da birçok değişiklik getireceğinin sinyalini vermişti.
Teknoloji sitesi The Verge’un haberine göre Musk, çalışanlarına ‘parayla mavi tik satma’ ile ilgili çalışmasını ve bunu 7 Kasım’a kadar yetiştirmelerini yoksa kovulacaklarını söylemişti.
Twitter’ın halihazırda ‘Twitter Blue’ isimli 4,99 dolar ücretli ve şu an sadece ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da geçerli aylık abonelik sistemi var. Abonelikte, ‘yayımlanmış tweetleri düzenleme’ ve ‘reklamsız Twitter’ gibi özellikler bulunuyor.
Kaynak: T24
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