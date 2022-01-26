Dünyanın en değerli markaları belli oldu

Dünyanın en değerli markası, bu yıl da 2021'de olduğu gibi 355 milyar dolarla Apple olurken bu şirketi 350 milyar dolar değerle Amazon izledi.

Apple’ı 350 milyar dolar marka değeriyle Amazon, 263 milyar dolarla Google takip ederken Türk markaları ilk 500'e giremedi Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner: "Listeye yeni dahil olan TikTok yüzde 215 ile en hızlı büyüyen marka oldu.