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Dişlerinizi sizin yerinize fırçalayacak minik robotlar icat edildi

ABD’deki Pensilvanya Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, diş ipinin yerini tutabilecek bir icada imza attı.

Bilim, Teknoloji 11.07.2022, 20:27
Dişlerinizi sizin yerinize fırçalayacak minik robotlar icat edildi

Ekip, henüz fırçalanmamış dişlerdeki çürümeye neden olan bakteri ve plakları temizleyen, şekil değiştirebilen mikro robotlar geliştirdi.

Hakemli bilimsel dergi ACS Nano’da yayımlanan araştırmanın ortak yazarı Hyun Michel Koo, "Dişlerinizi fırçalamanız, sonra diş ipiyle temizlemeniz ve ardından ağzınızı çalkalamanız gerekir. Bu manuel ve çok adımlı bir işlemdir" diye konuştu:

Buradaki en büyük yenilik, robotik sistemin üçünü de tek başına, otomatik yapabilmesi. Eller serbest!

Mikro robot sürüsü, manyetik demir oksit parçacıklarından oluşuyor. 

Bu sayede araştırmacılar, manyetik alan yaratarak mini robotları hareket ettirip, dişlerin her köşesine yapışabilecek kıl ve diş ipi benzeri şekillere dönüştürmeyi başardı.

Araştırma ekibinden Edward Seager, "Nanopartiküller manyetik alanlarla şaşırtıcı derecede şekillendirilip kontrol edilebiliyor" ifadelerini kullandı:

Uzayabilen, süpürebilen ve hatta bir boşlukta ileri geri hareket edilebilen kıllar oluşturuyoruz. Diş ipi kullanmak gibi.

Nano robotlar, diş macunlarında kullanılan hidrojen peroksiti aktive ederek, bakterileri öldürebilen ve plakları parçalayabilen kimyasallar üretme yeteneğiyle donatıldı.

Sahte ve gerçek insan dişleri üzerinde yapılan denemeler olumlu sonuçlar verdi. Araştırmacılar sistemin diş eti hastalıklarına ve çürümeye neden olan biyofilmleri neredeyse tamamen ortadan kaldırabildiğini iddia ediyor.

Ekibe göre sistem, çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle sınırlı el becerisine sahip kişilerin günlük diş bakım ihtiyaçlarını gidermesi için büyük kolaylık sağlayacak.

"Diş fırçalamak ve diş ipi kullanmak kadar etkili olan ama el becerisi gerektirmeyen teknolojiye sahibiz" diyen Koo, sözlerini şöyle sürdürdü:

Mevcut tarzı bozacağına ve ağız sağlığı bakımını büyük ölçüde ilerleteceğine inanıyoruz.

Kaynak: Independent Türkçe, Futurism, Penn Today

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