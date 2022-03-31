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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Uludağ Üniversitesi arasında protokol

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulacak alanlara ilişkin protokol imzalandı. Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, "Bu stratejimizde çok önemli hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizden biri de 2025 yılında 50 bin yapay zeka istihdamı oluşturmak." dedi.

Bilim, Teknoloji 31.03.2022, 16:28
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Uludağ Üniversitesi arasında protokol

BUÜ Rektörlük binasında yapılan imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, kurum olarak beşeri sermayeye çok güvendiklerini anlattı.

Koç, Türkiye nüfusunun yüzde 15,4'ünün 14-24 yaş aralığında olduğunu belirterek, bu oranlara bakıldığında Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesinden genç nüfusa sahip olduğunu kaydetti.

Geleceği oluşturacak kişilerin gençler olduğunu vurgulayan Koç, "Gençlerimize doğru becerileri, geleceğin mesleklerinin becerilerini katmamız gerekiyor. 'Yakın zamanda geleceğin mesleği ne olacak?' derseniz kesinlikle yapay zeka. Geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla 2021-2025 yıllarını kapsayan Türkiye'nin ilk yapay zeka stratejisini yayınladık. Bu stratejimizde çok önemli hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizden biri de 2025 yılında 50 bin yapay zeka istihdamı oluşturmak. Aynı zamanda 10 bin de lisans üstü yapay zekayı bilen eğitim almış kişiyi yetiştirebilmek. Dünya çapında akademik indekslerde ilk 20'ye girmek." değerlendirmesini yaptı.

Hedeflere ulaşmak için imzalanan protokolün önemli olduğunu dile getiren Koç, " 'Veriden değer üreten bir Türkiye' mottosuyla çıktığımız bu yolda, verinin sadece depolanması değil, veriden değer üreteceğiz." dedi.

Koç, şunları söyledi:

"Bu anlamda bu protokolün ürettiğiniz verilerden değer üretme anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah yapacağımız çalışmalarla biz bu teknolojilerin insana dokunmasını istiyoruz. Yapay zeka stratejimiz insanı merkeze alan bir stratejiydi. Bu anlamda baktığımız zaman bugünkü protokolle insanı merkeze alan projeler geliştireceğiz ve vatandaşlarımıza dokunacağız. Nasıl bugün savunma sanayisinde İHA, SİHA ve TİHA'larla bir dünya markası olduysak, yapay zeka alanında üreteceğimiz projelerle ve şirketlerle de bir dünya markası olabilecek potansiyele sahibiz."

"Bilim insan ve toplum içindir"

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da gençlerin önünü açıp onlara alanlar oluşturmak için çalıştıklarını, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin 4 yıl içinde çok ciddi atılım sergilediğini anlattı.

Kılavuz, şunları kaydetti:

"Çok güzel işler yapıldı. Öncelikle siber güvenlikten başlamak üzere. Sonra yapay zeka konusunda ciddi çalışmalar yapılıyor. 'Türk Beyin Projesi'yle inme, felç hadiselerinin öncelikle yapay zeka aracılığıyla tayin ve tespiti yapılıyor. Fiilen başlamış iş birliklerimiz var. Biz üniversiteler olarak insan kaynağı oluşturmak, bilimsel ve teknoloji araştırmalar yapmak ve topluma hizmetle yükümlüyüz. 'Bilim insan ve toplum içindir' felsefesiyle hareket ediyoruz ve insana bir şekilde dokunmak istiyoruz. Bu alanın biraz daha gelişerek devam edeceğine inancım tam."

Konuşmaların ardından Koç ve Kılavuz, protokole imza attı.

Protokolle siber güvenlik, büyük veri, yapay zeka, açık kaynak, akıllı otonom sistemler ve yapay zeka tabanlı tıp uygulamaları alanlarında Ar-Ge ve teknoloji geliştirilecek. İnsan kaynakları yetiştirilmesine ilişkin ortak çalışma ve faaliyetler yürütülerek eğitim ve öğretim konularında iş birliği yapılacak.

Kaynak: AA
#Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi #Uludağ Üniversitesi #protokol
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