Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg için müjdeyi verdi
TRT canlı yayınında Togg ile ilgili soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk seri üretim araçlar bu yılın son çeyreğinde banttan inecek. Batarya konusunda üretimi Türkiye'de yapılacak." dedi.
Bilim, Teknoloji 26.07.2022, 06:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'da son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Üretim süreci Togg'un devam ediyor. Hedefimiz bu yıl içerisinde çıkartıp, ondan sonra da keyfini beraberce tatmak. Bursa Gemlik'te yer alacak fabrika çalışmaları şu anda boya ve gövde tesisiyle pist tesisi tamamlandı." ifadelerini kullandı.
Erdoğan ayrıca, "Montaj tesisinin %98'i tamamlandı. Avrupa'nın en temiz boyahane tesisinde kimyasal dolum aşamasına geçildi. Tesisler bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelecek. İlk seri üretim araçlar bu yılın son çeyreğinde banttan inecek. Batarya konusunda üretimi Türkiye'de yapılacak. Çalışmalar devam ediyor." dedi.
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