banner38

Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi'ne yoğun ilgi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kapılarını açan "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"ni 2 günde yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti.

Bilim, Teknoloji 28.03.2022, 14:55
Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi'ne yoğun ilgi

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesince ünlü İslam alimi ve sibernetiğin kurucusu olarak kabul edilen El Cezeri'nin 13'üncü yüzyılda kaleme aldığı makine çizimlerinin çalışır makinelere dönüştürüldüğü "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"ni 2 günde yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti.

Sur ilçesindeki Keçi Burcu'nda 25 Mart'ta açılışı yapılan, El Cezeri'nin makinelerinin eş ölçekte, aynı malzeme ve teknikle üretildiği, İslam aliminin yol göstericiliğinden yola çıkarak yapılmış "Filli Su Saati", "Yılan Mekanizması", "Çocuklu Otomatik Lavabo" ve "Kan Ölçme Otomatı" gibi 25 ürünün prototipinin yanı sıra Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin de yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşların sergiyi gezmek için gösterdiği yoğun ilgi ile soğuk havaya rağmen Keçi Burcu önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sergideki makinelerin prototipleri ve uçan araba Cezeri ile ilgili bilgi alan ziyaretçiler, hatıra fotoğraf da çektirdi.

2 günde yaklaşık 20 bin ziyaretçi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik, Diyarbakırlıların sergiye olan ilgisinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Serginin açılışının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle 25 Mart Cuma günü yapıldığını anımsatan Çelik, 2 gün içerisinde yaklaşık 20 bin ziyaretçinin sergiyi gezmeye geldiğini belirtti.

Çelik, serginin 18 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacağını ifade ederek, "İlk günlerdeki ilgiye bakacak olursak 2 aylık sürede 400 binin üzerinde ziyaretçinin sergimize gelmesini bekliyoruz. Cezeri uçan arabamız normalde bir haftalık süreyle buraya gelmişti. Selçuk Bayraktar ve Vali Münir Karaloğlu'nun görüşmesiyle uçan arabanın da sergilenme süresi uzatıldı. Yine El Cezeri'nin ismini verdiğimiz bir robotik yarışması planlıyoruz. Ayrıca çocuklara yönelik sergi alanında Cezeri'nin çizimlerinden oluşan bir resim atölyesi planımız var." diye konuştu.

"Tarihe yolculuk"

Sanatçı Bedri Ayseli de sergiyi ziyaret ederek, sergilenen eserlerle ilgili bilgi aldı.

Ayseli, "Tarihe yolculuk derim buna. Diyarbakır için çok önemli bir sergi. Hayretler içerisinde kaldım görünce. Gelip, görsünler, Diyarbakır'ımız budur." dedi.

Uzun kuyruklar oluştu

Çocuklarıyla sergiyi gezmeye gelen ve yoğunluktan dolayı sırada bekleyen Derya Dörtyaman, çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Dörtyaman, "Çocuğumla El Cezeri'nin öyküsünü okumuştuk. Meraklarını gidermek için çocukları getirdik, sıradayız. İçerideki yoğunluk biterse gireceğiz. Büyük bir heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden 13 yaşındaki Zeynep Ecrin Sarıkaya ise serginin kendisini çok etkilediğini anlatarak, "Sergi çok hoş. En çok uçan arabayı beğendim. Gerçekten çok güzel görünüyor. Türkiye'nin ürettiği ilk uçan araba olması da ayrı bir değer kazandırıyor. Eski makinaları görmek beni çok mutlu etti. Geçmişte böyle şeylerin yapılmış olması beni gururlandırdı." şeklinde konuştu.

7. sınıf öğrencisi İbrahim Taha Özgezer de, El Cezeri'nin çok ilginç makineler yaptığını düşündüğünü dile getirerek, "Uçan araba da çok güzel, çok değişik. Dikkatimi çok çekti. Herkes gelip görsün, çok güzel bir sergi." dedi. 

#Sur
Yorumlar (0)
banner35
15
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19