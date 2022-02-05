CATS kameralı Bayraktar TB2 SİHA'lar teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Baykar üretimi Bayraktar TB2 SİHA'lardan Kara Kuvvetleri Komutanlığına yeni teslimatların yapıldığını duyurdu.

Semalarmızda hür ve özgür…@BaykarTech üretimi #BAYRAKTAR TB2’lerimizden Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza yeni teslimatlarımızı yaptık.



Ayrıca teslim ettiğimiz SİHA’larda yerli imkanlarla ürettiğimiz #CATS kameralarımız kullanıldı. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/iVK3SVSygq