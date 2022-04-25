Bilimde "safir fiber" atılımı

Projenin ardındaki araştırmacılar, sensörün aşırı sıcaklıklara dayanabildiğini ve 2 bin santigradın üzerindeki koşullara maruz kaldığında bile çalışmaya devam ettiğini söylüyor.

Bu da sensörün örneğin bir jet motorundan geçirilmesini ve elde edilen verilerin, motorların çalışma şeklini değiştirerek salımları önemli ölçüde azaltmakta kullanılmasına olanak sağlayabilir.

Bilim insanları radyasyona da dayanabildiği için safir fiberin uzayda ve füzyon enerjisinde kullanılabileceğini söylüyor.

Birleşik Krallık Atom Enerjisi Kurumu'nun (UKAEA) Zorlu Ortamlarda Uzaktan Uygulamalar biriminin araştırma başkanı Rob Skilton, "Bu safir optik fiberlerin bir füzyon enerji santralinin ekstrem koşullarında birçok farklı potansiyel uygulama alanı olacak" ifadelerini kullandı.

Bu teknoloji sektördeki gelecek sensörlerin ve robotik bakım sistemlerinin kabiliyetlerini önemli ölçüde artırma potansiyeline sahip ve UKAEA'nın şebekeye güvenli, sürdürülebilir, düşük karbonlu füzyon gücü sağlama misyonuna katkıda bulunabilir.

Yeni safir fiberler, endüstriyel olarak yetiştirilmiş safirden üretildi ve sadece yarım milimetre kalınlığında. Bir ucundan ışık gönderildiğinde ışık fiber üzerindeki bir noktadan geri yansır ve bu ışığın rengi daha sonra o noktadaki sıcaklığı ölçmek için kullanılabilir.

Bu tipteki mevcut sensörler onlarca yıldır sorunlarla karşılaşıyor çünkü fiberler küçük görünse de ışığın dalga boyuna kıyasla çok geniştir. Bu nedenle, ışık fiber boyunca farklı rotalarda hareket ederek aynı anda farklı dalga boylarını yansıtabilir.

Yeni atılım fiber boyunca uzanan bir kanal yapılmasını içeriyor. Bu, ışığın sadece milimetrenin yaklaşık yüzde 1'i genişliğindeki küçük bir kesitten geçmesi anlamına geliyor.

Yani sensör başlıca ışığın yalnızca tek bir dalga boyunu yansıtıyor ve bu da onu çok daha kullanışlı kılıyor.

Bulguları açıklayan bir makale "Single-mode sapphire fiber Bragg grating" başlığıyla Optics Express adlı akademik dergide yayımlandı. Çalışma Oxford Üniversitesi tarafından bir dizi şirket ve Birleşik Krallık Atom Enerjisi Kurumu'yla işbirliği içinde gerçekleştirildi.