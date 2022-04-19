Bilim insanlarından NASA'ya uyarı: Uzaylı istilası olabilir

Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları, NASA'nın konum verilerini ve diğer bilgileri uzaya yayınlama planları konusunda bir uyarı yazısı kaleme aldı.

Bu çabanın bir uzaylı istilasını tetiklemek de dahil olmak üzere tehlikeli istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini duyurdu.

Söz konusu plan, NASA liderliğindeki bir araştırma ekibi tarafından “dünya dışı zekaları” selamlamak amacıyla bir veri yayını olan “Galaksideki İşaret” (BITG) ile ilgili.

NASA'nın uzaya sinyal planı

ABD uzay ajansı, SETI Enstitüsü'nün Kaliforniya'daki Allen Teleskop dizisinden ve Çin'in 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobundan (FAST) sinyali ışınlamak istiyor.

Bu, Dünya'daki yaşamın biyokimyasal bileşimi, Güneş Sistemi'nin Samanyolu'ndaki zaman damgalı konumu, dijitalleştirilmiş insan görüntüleri ve dünya dışı varlıkların yanıt verme daveti gibi bilgileri içerecek.

Oxford'un İnsanlığın Geleceği Enstitüsü'nün (FHI) kıdemli araştırmacısı Anders Sandberg, böyle bir yayının riskli olabileceğini savundu. Beklenmedik bir durumda, uzaylı bir uygarlığın mesajı alması durumunda, yanıtın sadece dostça bir selamlama olmayabileceğini söyledi.

Sandberg, İngiltere'nin Telegraph gazetesinde yayınlanan bir makalede , "Pek çok insan bununla ilgili herhangi bir şeyi ciddiye almayı reddediyor. Çok yazık, çünkü bu önemli bir şey" dedi.