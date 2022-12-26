banner38

Bi' Fikrim Var Yarışması'nda gençler önemeli projelere imza attı

BSH Türkiye tarafından Kodluyoruz Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen "Bi’ Fikrim Var" beyaz eşya teknolojileri yarışmasında uzun maratonun sonuna gelindi.

Bilim, Teknoloji 26.12.2022, 16:26 26.12.2022, 16:51
Bi' Fikrim Var Yarışması'nda gençler önemeli projelere imza attı

BSH Türkiye'nin, 2017'de Kodluyoruz Derneği ile hayata geçirdiği "Makers of Tomorrow" projesinin devamı niteliğindeki "Bi’ Fikrim Var" beyaz eşya fikir yarışmasında büyük final gerçekleşti.

BSH Türkiye açıklamasına göre, daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan lise öğrencisi girişimcileri, kod yazarlarını ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini desteklemek amacıyla gerçekleşen yarışma, haftalara yayılan bir atölye programıyla tamamlandı.

Yaklaşık 2 aylık bir süreçte Tekirdağ bölgesindeki liselerden öğrencilerin katıldığı ve yenilikçi projelerin jüri üyelerinin beğenisine sunulduğu, atölye ve panellerle haftalara yayılan finale BSH Türkiye'nin Çerkezköy fabrikası ev sahipliği yaptı.

Gençlerden yoğun ilgi gören programda yüzlerce başvuru arasından ilk jüri değerlendirmesinde finale kalan 7 takım, katıldıkları kodlama, elektronik ve proje planlama atölyelerinin ardından kendilerine sağlanan malzemelerle projelerinin prototiplerini oluşturdu. Finalde yapılan sunumlarla jüriyi projelerinin özgünlüğü, yaratıcılığı, uygulanabilirliği ve günümüz teknolojilerine uyumuyla en fazla etkileyen projeler belirlendi.

Gençlerin yaratıcılıklarının yanı sıra ortaya koydukları etkili çözümlerle de jüriyi seçim yapmakta zorladığı yarışta kazanan takım "Eşya Dedektörü Projesi" ile Eren Yıldırım, Kutsal Akın, Yağız Engin, Arda Sönmez ve Ahmet Kamçıcı'dan oluşan 505 takımı oldu.

"Elektrik Kesintisi Projesi" ile Emirhan Tapar, Muhammed Gümüş, Rana Boz, Yunus Emre Ağraş ve Sertuğ Vural'dan oluşan Root takımı ve "EEG Cihazı ile Beyaz Eşya Kontrolü Projesi" ile Yusuf İslam İriş, Coşkun Erdoğan, Sefa Bektaş, Mücahit Yolcu Acar ve Emre Yıldız’dan oluşan İris takımı ikinciliği paylaştı.

"Akıllı Sıcaklık Projesi" ile Batuhan Tekmen, Ertan Ali Okumuş, Eren Toker ve Taylan Aşer’den oluşan Beet takımı ise üçüncü sırada yer aldı.

Birinci olan takım BSH Türkiye'de staj yapma hakkı kazanırken, finale kalan tüm takımlar 23-27 Ocak 2023'te Makers Lab'da gerçekleştirilecek yüz yüze kodlama kampına katılacak.

Yarışmada finale kalan projeleri, alanında yetkin isimlerden oluşan jüri üyeleri değerlendirdi. Jüride BSH Türkiye üst düzey yöneticileri, Kodluyoruz Derneği ekibi, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanında deneyimli gazetecilerin yanı sıra akademisyenler Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Türkay, Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Levent Çolak yer aldı.

Öte yandan, teknolojiyi kullanarak değişim yaratmaya çabalayan yeni jenerasyona ilham kaynağı olmayı sürdürecek program için BSH Türkiye yeni etapları şimdiden planlıyor. Her yıl gerçekleştirilmesi planlanan Bi’ Fikrim Var programı kapsamında ülke çapında gençler, yenilikçi projelerini yerli ve global jüri üyelerinin beğenisine sunacak.

#Bi Fikrim Var Yarışması #BSH
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 30
2. Fenerbahçe 14 29
3. Adana Demirspor 14 27
4. Başakşehir 14 27
5. Trabzonspor 14 26
6. Konyaspor 15 25
7. Beşiktaş 14 23
8. Kayserispor 14 23
9. Alanyaspor 15 18
10. Gaziantep FK 14 17
11. Ankaragücü 14 16
12. Antalyaspor 13 16
13. Giresunspor 14 16
14. Hatayspor 14 15
15. Kasımpaşa 14 15
16. Sivasspor 15 14
17. Karagümrük 14 13
18. İstanbulspor 14 8
19. Ümraniye 14 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Keçiörengücü 18 32
4. Bandırmaspor 18 31
5. Pendikspor 18 30
6. Boluspor 18 30
7. Bodrumspor 17 29
8. Rizespor 17 29
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 17 12
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 16 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brentford 16 22
8. Brighton 14 21
9. Fulham 15 19
10. Chelsea 14 21
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23