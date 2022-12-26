Bi' Fikrim Var Yarışması'nda gençler önemeli projelere imza attı

BSH Türkiye'nin, 2017'de Kodluyoruz Derneği ile hayata geçirdiği "Makers of Tomorrow" projesinin devamı niteliğindeki "Bi’ Fikrim Var" beyaz eşya fikir yarışmasında büyük final gerçekleşti.

BSH Türkiye açıklamasına göre, daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan lise öğrencisi girişimcileri, kod yazarlarını ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini desteklemek amacıyla gerçekleşen yarışma, haftalara yayılan bir atölye programıyla tamamlandı.

Yaklaşık 2 aylık bir süreçte Tekirdağ bölgesindeki liselerden öğrencilerin katıldığı ve yenilikçi projelerin jüri üyelerinin beğenisine sunulduğu, atölye ve panellerle haftalara yayılan finale BSH Türkiye'nin Çerkezköy fabrikası ev sahipliği yaptı.

Gençlerden yoğun ilgi gören programda yüzlerce başvuru arasından ilk jüri değerlendirmesinde finale kalan 7 takım, katıldıkları kodlama, elektronik ve proje planlama atölyelerinin ardından kendilerine sağlanan malzemelerle projelerinin prototiplerini oluşturdu. Finalde yapılan sunumlarla jüriyi projelerinin özgünlüğü, yaratıcılığı, uygulanabilirliği ve günümüz teknolojilerine uyumuyla en fazla etkileyen projeler belirlendi.

Gençlerin yaratıcılıklarının yanı sıra ortaya koydukları etkili çözümlerle de jüriyi seçim yapmakta zorladığı yarışta kazanan takım "Eşya Dedektörü Projesi" ile Eren Yıldırım, Kutsal Akın, Yağız Engin, Arda Sönmez ve Ahmet Kamçıcı'dan oluşan 505 takımı oldu.

"Elektrik Kesintisi Projesi" ile Emirhan Tapar, Muhammed Gümüş, Rana Boz, Yunus Emre Ağraş ve Sertuğ Vural'dan oluşan Root takımı ve "EEG Cihazı ile Beyaz Eşya Kontrolü Projesi" ile Yusuf İslam İriş, Coşkun Erdoğan, Sefa Bektaş, Mücahit Yolcu Acar ve Emre Yıldız’dan oluşan İris takımı ikinciliği paylaştı.

"Akıllı Sıcaklık Projesi" ile Batuhan Tekmen, Ertan Ali Okumuş, Eren Toker ve Taylan Aşer’den oluşan Beet takımı ise üçüncü sırada yer aldı.

Birinci olan takım BSH Türkiye'de staj yapma hakkı kazanırken, finale kalan tüm takımlar 23-27 Ocak 2023'te Makers Lab'da gerçekleştirilecek yüz yüze kodlama kampına katılacak.

Yarışmada finale kalan projeleri, alanında yetkin isimlerden oluşan jüri üyeleri değerlendirdi. Jüride BSH Türkiye üst düzey yöneticileri, Kodluyoruz Derneği ekibi, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanında deneyimli gazetecilerin yanı sıra akademisyenler Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Türkay, Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Levent Çolak yer aldı.

Öte yandan, teknolojiyi kullanarak değişim yaratmaya çabalayan yeni jenerasyona ilham kaynağı olmayı sürdürecek program için BSH Türkiye yeni etapları şimdiden planlıyor. Her yıl gerçekleştirilmesi planlanan Bi’ Fikrim Var programı kapsamında ülke çapında gençler, yenilikçi projelerini yerli ve global jüri üyelerinin beğenisine sunacak.