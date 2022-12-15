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Bayraktar Kızılelma, ABD'de dikkatleri üzerine çekiyor

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ABD'de dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Bilim, Teknoloji 15.12.2022, 23:14
Bayraktar Kızılelma, ABD'de dikkatleri üzerine çekiyor

ABD'nin köklü dergilerinden Newsweek, Kızılelma'nın ilk uçuşunu "Ukrayna İHA Tedarikçisi İnsansız 'Süpersonik' Savaş Uçağını Başarıyla Uçurdu" başlığıyla duyurdu.

Dergideki haberde, Kızılelma'nın ilk uçuşuna ilişkin "Ukrayna'ya Rusya ile savaşta kritik öneme sahip bir insansız hava aracı tedarik eden Türk şirketi, 'insansız savaş uçağı' olarak tanımladığı yeni bir süpersonik insansız hava aracının ilk uçuşunu başarıyla tamamladı." ifadeleri kullanıldı.

Kızılelma projesinin, Bayraktar TB2 ile karşılaştırıldığı haberde, "Kızılelma, Ukrayna'nın Rusya'nın taarruzunu savuşturmak için kullandığı Bayraktar TB2 dronlarından çok daha önemli bir ilerleme gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

TB2 insansız hava araçlarının, saatte 138 mil hıza kadar uçabilme, 330 pounda kadar yük taşıma ve istihbarat, keşif ve silahlı görevler yürütme yeteneğine sahip olduğu hatırlatılan haberde, Kızılelma'nın 35 bin fit operasyonel irtifaya, maksimum 6 ton kalkış ağırlığına ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip olduğu ve 5 saat uçuşla 500 mil/saat hıza ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Kızılelma'nın tamamen otonom olarak kalkış ve iniş yapabildiği gibi kısa pistli uçak gemilerine iniş ve kalkış yapabildiğini vurgulandı.

"Hesaba katılması gereken bir güç"

Forbes dergisi de Türkiye'nin, Cumhuriyetin 100. yılında gökyüzü ile buluşacak hava kabiliyetlerini yakın markaja aldı.

Dergi, "İşte Türkiye'nin 2023'te İlk Uçuşlarını Gerçekleştirmesini Umduğu Askeri Hava Araçları" başlıklı haberinde, Baykar'ın geliştirdiği Kızılelma'yı da mercek altına aldı.

Kızılelma'nın, "Türkiye'nin ilk jet motorlu insansız hava aracı" olarak nitelendirilen haberde, "Baykar, 'özellikle agresif manevra kabiliyeti ve radarlara karşı gizliliği göz önüne alındığında hesaba katılması gereken bir güç olacağını' iddia ediyor." ifadelerine yer verildi.

Haberde, "Çin'in J-20 Mighty Dragon hayalet avcı uçağına benzeyen bir uydu-delta konfigürasyonuna sahip olmasının yanı sıra Kızılelma, dahili bir silah bölmesine sahiptir ve hatta havadan havaya füzeler ateşleyebilir. Bu da ona potansiyel olarak düşman dronlarına veya helikopterlerine karşı koruma sağlar." değerlendirmesi yapıldı.

Bayraktar Kızılelma projesi

Baykar'ın yüzde yüz öz sermayesiyle yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi, 2021'de başladı.

14 Kasım'da üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etmişti. Burada bir aydır devam eden testlerin ardından projenin başlangıcından bugüne yaklaşık bir yıl gibi rekor sürede ilk uçuşunu dün gerçekleştirmişti.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın havalandığı anlara ilişkin videoyu Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar paylaşımında, " Daha fazla yerde tutamadık uçtu. Rabb'imize şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Harp sahasında dengeleri değiştirecek

Bayraktar Kızılelma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.

Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.

Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak.

İnsansız savaş uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye'nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak.

Kaynak: AA
#Bayraktar Kızılelma #abd
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