Bayraktar Akıncı, Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti ile hedefini başarıyla vurdu

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii liderliğinde yürütülen Bayraktar Akıncı Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

Bayraktar Akıncı TİHA'dan TÜBİTAK SAGE Gökçe Güdüm Kiti atış testi başarıyla gerçekleştirildi pic.twitter.com/sZQYky7rYZ — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 22, 2022

Bu kapsamda TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) geliştirdiği Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti ile bugün gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı.

Bayraktar Akıncı TİHA, Tekirdağ Çorlu'daki Bayraktar Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden atış testi icra etmek üzere havalandı. Bayraktar Akıncı, gövde altında taşıdığı Gökçe Güdüm Kiti'ne sahip 1.000 librelik MK-83 (Yaklaşık 455 kilogram) ile yaptığı atışta hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.

İlk kez test edildi

Bayraktar Akıncı'nın 20 bin feet irtifadan lazerle işaretlediği hedefe yüksek hassasiyetle angaje olan Gökçe Güdüm Kiti, bir insansız hava aracında ilk kez test edildi. Başarıyla tamamlanan atış testini Keşan'daki Bayraktar TB2 Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar TB2 İHA da görüntüledi.