BAYKAR, milli İHA'nın ilk test uçuşunu paylaştı

Yerli ve milli İHA ve SİHA'ları geliştiren teknoloji şirketi BAYKAR, resmi Twitter hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı. 2006 yılına ait görüntülerde, ilk milli İHA'nın test uçuşu yer aldı..

BAYKAR'dan yapılan paylaşımda, "Otomatik uçuş kabiliyeti ve milli uçuş bilgisayarına sahip ilk milli İHA Bayraktar Mini İHA'nın ilk prototipinin test uçuşları... Yol göstericimiz Özdemir Bayraktar'a rahmet ve minnetle..." denildi..