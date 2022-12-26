Bakan Varank: '28 ilimizde OSB kurmanın çalışmalarını yapıyoruz'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "OSB'nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni"nde açıklamalarda bulundu. Varank, "28 ilimizde 12 bin 300 hektar büyüklüğünde 32 yeni OSB kurmanın çalışmalarını yapıyoruz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "28 ilimizde 12 bin 300 hektar büyüklüğünde 32 yeni OSB kurmanın çalışmalarını yapıyoruz. OSB’lerin ve endüstri bölgelerinin, eko-endüstriyel parklara dönüşümünü gerçekleştirmeyi arzuluyoruz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "OSB'nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni"nde konuştu.
Açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
İşverenlerimizin yüklerini azaltacak tedbirler almaya devam edeceğiz. bu sene özel sektörümüze 5,7 milyar liralık asgari ücret desteğinde bulunduk. 2023 yılında ise bu destek 10 milyar lirayı aşacak.
28 ile 32 yeni OSB kuruluyor
28 ilimizde 12 bin 300 hektar büyüklüğünde 32 yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurmanın çalışmalarını yapıyoruz.
OSB’lerin ve endüstri bölgelerinin, eko-endüstriyel parklara dönüşümünü gerçekleştirmeyi arzuluyoruz. İşte bu ihtiyaçtan hareketle Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi’ni kuruyoruz.
Bu sistemle birlikte ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetimsel açıdan, 4 ana başlıkta performans göstergeleri ve ön kriterler belirledik. Başvuruları 2023 yılının ilk çeyreğinde almaya başlayacağız.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
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|27
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|26
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|7. Beşiktaş
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|23
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|18
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|17
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|16
|12. Antalyaspor
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|16
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|15
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|8
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|18
|30
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|18
|30
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|17
|29
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|17
|29
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|17
|12
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
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|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
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|15
|19
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|15
|19
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|14
|19
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|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
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|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
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|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
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|14
|11
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|14
|4