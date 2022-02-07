Bakan Kasapoğlu açıkladı! Yurtlarda internet kotası artıyor
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bahar döneminde yurtlarda ücretsiz internet kotası 32 GB'ye çıkarılacak" dedi.
Bilim, Teknoloji 07.02.2022, 13:56
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı yurtlarda internet kotasını iki katına çıkardıklarını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarındaki internet kotasına ilişkin "Gençler istedi, biz yaptık! GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB'a yükselttik." ifadelerini kullandı.
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