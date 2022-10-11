Bakan Karaismailoğlu: 'TÜRKSAT 6A uydusunu 2023 yılında uzaya fırlatma hedefimiz var'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gelecek yıl yörüngesine fırlatılması hedeflenen TÜRKSAT 6A uydusuyla çalışmaların planlama doğrultusunda sürdüğünü belirterek, "TÜRKSAT 6A uydusunun da bizim için en önemli faktörü tamamen yerli, milli olarak Ankara'da üretilmekte. İnşallah bunu 2023 yılında uzaya fırlattığımızda uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacağız." dedi.

Karaismailoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Troya Kültür Merkezi Prof. Dr. Sevim Buluç Oditoryumu'nda düzenlenen "Lojistik Mobilite ve Dijitalleşme Ekseninde Türkiye'nin Ulaşım Vizyonu" konferansında, Bakanlık olarak insan, veri ve yük taşıdıklarını söyledi.

Bakanlığın taşıdığı bu 3 unsuru güvenli, kolay ve hızlı yapmak için projeler ürettiklerini belirten Karaismailoğlu, gelişmenin, kalkınmanın olmazsa olmazının ulaşım olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, bir bölgeye hızlı, güvenli ve konforlu ulaşıldığında o bölgenin istihdam, üretim, ticaret, turizm ve tarımının daha hızlı geliştiğini dile getirerek, "Yani siz bu bölgeye bir birimlik ulaştırma yatırımı yaptığınızda o bölgenin üretimine tam 10 katı etki ediyorsunuz. Aynı zamanda ülkenin milli gelirine tam 6 katı etki ediyorsunuz." diye konuştu.

Bakanlığın çalışmalarını slaytlarla anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda dünya nüfusunun yüzde 50'si şehirlerde yaşıyor ama 2050'ye geldiğimizde yüzde 70'lere çıkacak. Dolayısıyla üretimin de dünya ekonomisinde yüzde 90'ı şehir merkezlerinde yaşayacak. Bu bize neyi getiriyor? Yani 2020 ile 2050 yılları arasında ulaşıma yönelik olan talep tam 2 katına çıkacak. Biz de planlamalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz ve önümüzdeki yıllarda ülkemizin önüne çıkabilecek olan sorunları bugünden tahmin ederek, projeler üreterek ve bu sorunlar çıktığında hiçbir sorun yaşamadan nasıl ki bundan 20 yıl önce ülke genelindeki araç sayısı 8,5 milyon iken bugün 26 milyona çıktığında bu hareketliliği sorunsuz olarak nasıl sağlıyorsak ve o sorunsuz olarak sağlamak için bu ulaştırma altyapı planlarını daha önceden yapıp ve bu planları yerine getirdiğimizde bu akışkanlığın önündeki bütün engelleri ortadan kaldırıyoruz."

- "Elektrikli araçlar hayatımızın parçası olacak"

Karaismailoğlu, gelecek dönemde yeni nesil mobil araçların yaygınlaşacağını, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli yeni nesil mobilite araçların gündemden çıkmayacağını vurguladı.

Türkiye'de yapılan yolların artık akıllı yollara dönüştüğünü belirten Karaismailoğlu, "Ulaşım sektörü diğer sektörler arasında yüzde 16,2 ile en çok hava kirliliğine sebep olan ikinci sektör. 17 ülke 2050 yılına kadar sıfır emisyon, karbon emisyonu hedefi koydular. Bu yüzden elektrikli araçlar, elektrikli mobilite olmazsa olmaz hayatımızda. 2020 yılında 11 milyon olan elektrik araç sayısı 2040 yılına geldiğimizde 540 milyona kadar çıkacak. O yüzden elektrikli araçlar hayatımızın bir parçası olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin 7 trilyon dolarlık ticaret hacminin ortasında yer alan bir ülke olduğuna değinerek, bunu ülke için fırsata çevirmek için tüm planlamaları yaptıklarını dile getirdi.

Bugün 12 milyar ton ticaret hacminin olduğunu belirten Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2030'a geldiğimizde 25 milyar tona çıkacak. Bu ticari hareketlilikler de özellikle doğu-batı eksenli ve kuzey-güney eksenli bu hareketlilik artarak devam edecek. Özellikle Rusya'dan geçip Avrupa'ya ulaşan Çin'le Avrupa arasındaki lojistik aksı sağlayan koridor ama hem bu koridorun uzun olması hem de iklim koşulları nedeniyle zor bir koridordu. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra bu koridor zaten sıkıntıya düştü. Bir de burada yıllık 5 bin blok tren vardı. Buradaki hareketliliğin önünde kısıtlamalar her geçen gün artıyor. O yüzden ülkemiz üzerinden de geçen 'orta koridor' kıymetini, değerini çok daha artırdı. Biz artık bu 'kuzey koridor'daki ticaret hacminin önemli bir kısmını orta koridor olarak ülkemizin bu coğrafi konunun avantajlarını özellikle önümüzdeki yıllarda çok çok daha fazla hissedeceğiz."

- "2023 yılında 5G ile ilgili önemli gelişmeler olacak"

Kara yollarında önemli yatırımlar yaparak bölünmüş yol ağını 28 bin 700 kilometreye ulaştırdıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Yüzde 65 kara yolu ağırlıklı yatırım döneminden demir yolu ağırlıklı yatırım dönemine girdik. Kendimize hedefler koyduk. Şu anda devam eden 4 bin 500 kilometrelik demir yolu hattımızı artırarak yolumuza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Karaismailoğlu, iletişim ve haberleşme yatırımlarına da değinerek, 2003 yılında 20 milyar liralık hacme sahip olan haberleşme sektörünün bugün 265 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

Mobil abone sayısının 89 milyona ulaştığını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları aktardı:

"2023 yılında uzay vizyonunda çok önemli aşamalara geçeceğiz. TÜRKSAT 6A uydusunu 2023 yılında uzaya fırlatma hedefimiz var. Planlamalarımız doğrultusunda devam ediyor. TÜRKSAT 6A uydusunun da bizim için en önemli faktörü tamamen yerli, milli olarak Ankara'da üretilmekte. İnşallah bunu 2023 yılında uzaya fırlattığımızda uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacağız. Bu da çok kıymetli ve Türkiye'nin geleceği için ve Türkiye'nin gençleri için de önemli bir aşama."

Karaismailoğlu, haberleşmede 4,5G'nin yaygın şekilde kullanıldığına işaret ederek, "Önümüzde 5G var. Peşinde de 5G, 6G'nin de altyapısını oluşturacak. 2023 yılında 5G ile ilgili önemli gelişmeler olacak. Geçen günlerde İstanbul Havalimanı'nı 5G'li havalimanı yaptık. Kısa vadede belli bölgeleri 5G'ye geçireceğiz ama Türkiye geneli evrensel olarak da 5G'ye geçmek için 2023 önemli yılımız olacak." değerlendirmesini yaptı.

Endüstri ve sanayide 5G'nin avantajlarının daha çok hissedileceğini anlatan Karaismailoğlu, 5G'nin 100 kat hızlı kapasiteyle hizmet vereceğini söyledi.

Karaismailoğlu, 2003-2020 yıllarında 183 milyar dolarlık ulaştırma altyapı yatırımı yaptıklarını vurgulayarak, "Bunun sonucunda bizim ihracat hacmimizin bugün 250 milyar dolara ulaşması, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmamızın altyapısı aslında bu 183 milyar dolarlık yatırımın altında yatıyor." dedi.

Bakanlığın gerçekleştirdiği 183 milyar dolarlık projeler hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, bunların dünyaya örnek projeler olduğunu ifade etti.

İstanbul Havalimanı'nın önemine değinen Karaismailoğlu, "Dünyaya örnek bir iş. Bakın burası şu anda 'en iyi' olarak baktığınızda da Avrupa'nın birinci, dünyanın da birinci havalimanlarından biri. Buradaki hizmet kalitesi yönünden de dünyada birinci havalimanı. Burası da bir ekonomik değeri olmayan, eskiden taş ocaklarının bir çukurlarının, kum ocaklarının olduğu tam 75 milyon metrekarelik bir alan. Burada hakikaten bir devlet aklıyla üretilmiş uzun soluklu bir plandır. Burada yüzlerce yıl bu ülkeye yetecek devasa bir ulaşım sistemi kuruldu." diye konuştu.

Fizibilitesi uygun projelerde yap-işlet-devret ve kamu-özel iş birliğiyle hareket ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, ülkeye değer katan yüzlerce projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Karaismailoğlu, Bitlis'teki Beğendik Botan Çayı Köprüsü ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Burada bu köprü olmadığı zaman ulaşım yoktu. Ulaşım olmadığı zaman bölgede ne ekonomi olur, ne tarım olur, ne istihdam olur. Köprünün yapılmasını teröristler yıllarca engellediler. Niye engellediler? Burası gelişmesin, burası geri kalsın, buraya kimse ulaşamasın, teröristlere kalsın orası diye. Ama güçlü, büyük ülke bu köprüyü, Bestler Dereler Vadisi'ne yaptı. Bu bölgede artık güven var, huzur var. Terör de bitti. Burada artık tarım gerçek değerine ulaştı. Artık vatandaşımız kendi köyünde ürettiği ürünlerle artık yaşamın konforunu, tadını çıkarıyor."

- 1915 Çanakkale Köprüsü

1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyaya örnek projelerden olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"2023 metre orta açıklığı, deniz üzerinde 318 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en büyük köprüsünü Çanakkale'ye inşa ederek önemli bir lojistik koridoru, yani saatlerce süren bir feribot yolculuğunu sadece altı dakikaya düşürdük. Bunu yıllar boyu anlatacağız. Maalesef ülkemizde şöyle bir şey var. Yani birileri bir kötü siyasetlerine, teknik konuları alet ettikleri zaman içinden çıkılamaz. Bu bir matematiktir aslında. Hem bu köprünün içerisinde bir matematik formülleri var, binlerce matematik formülü var. Bunun finansal olarak da bir matematik formülü var. Çünkü burada bir yapım maliyeti var. Bu yapım maliyetini siz devlet bütçesini de yapsanız da kısa zamanda ödemeniz gerekiyor ama devlet bütçesinden bunu yapma imkanınız yok. Uzun yıllara yayılan bir finansal modelle bu projeyi yaptık ve 4 yıl gibi böyle ileri teknoloji gerektiren bir projeyi bitirip ülkemize kazandırdık."

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışından bugüne 1,5 milyon araç tarafından kullanıldığını söyledi.

Bakanlığın gerçekleştirdiği 183 milyar dolarlık yatırımın sonucunda milli gelire 548 milyar dolarlık katkı sağladıklarını belirten Karaismailoğlu, "Üretime de 1 trilyon 138 milyar dolarlık katkı yaptık. Her yıl bir milyon kişiye bu altyapı sayesinde de istihdam sağlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin 13 bin 22 kilometre demir yolu ağına sahip olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"2053'e geldiğimizde 28 bin 590 kilometreye çıkacak. Hava yolu yatırımlarımızı zaten tamamladık. Şu an yapımı devam eden 3 havalimanımız var. Onlarla birlikte 61'e ulaşıyoruz. Limanlarımız da bugün 217, 2053'te 255'e çıkacak. Hepsini toparlarsak 2053'e kadar 198 milyar dolarlık yatırımımızı planladık. Bu da milli gelire 1 trilyon dolarlık katkı sağlayacak. Üretime tam 2 trilyon dolarlık katkı sağlıyoruz. Bu yatırımlarımız sayesinde 28 milyon kişinin istihdamına fırsat veriyoruz. 2053'e geldiğimizde elektrikli araçlar için uygun altyapıyı tamamlayacağız. Yüksek hızlı tren ve hızlı tren bağlantısına sahip il sayısı 8'den 52'ye çıkacak. Yıllık demir yolu yolcu sayısı 19,5 milyondan 270 milyona çıkacak. Hava yolunda yıllık yolcu sayısı 210 milyondan 349 milyona çıkacak."

Konferansa, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Gestaş Genel Müdürü Mahir Sevinç, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri ile öğrenciler katıldı.