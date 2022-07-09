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Bağlantı kopmuştu: Capstone ile bağlantı yeniden sağlandı

NASA, yakın zamanda fırlatılan Capstone uzay aracıyla temasını salı günü aniden kaybettikten bir gün sonra, çarşamba sabahı küçük uyduyla yeniden iletişim kurdu.

Bilim, Teknoloji 09.07.2022, 17:53
Bağlantı kopmuştu: Capstone ile bağlantı yeniden sağlandı

NASA, Doğu Yaz Saati'ne göre 11.30'da yayımladığı kısa bir blog gönderisinde Capstone'la yeniden iletişime geçtiğini duyursa da daha fazla detayı daha sonra paylaşma sözü verdi.

Açıklamada, "Görev operatörleri NASA'nın Dünya-Ay Arası Otonom Konumlandırma Sistemi Teknoloji Operasyonları ve Navigasyon Deneyi (Capstone) uzay aracıyla yeniden temas kurdu" ifadeleri kullanıldı.

28 Haziran'da Yeni Zelanda'dan fırlatılan Capstone, 4 Temmuz'da roketinin üst kısmından fırlatıldı, bu noktada her şey mikrodalga fırını boyutundaki yaklaşık 25 kiloluk uzay aracı için sorunsuz bir yolculuk gibi görünüyordu. Capstone'un kasım ortalarında Ay'ın yörüngesine girmek için yavaş ama etkili bir rota izlemesi planlanıyor.

NASA'nın salı günü geç saatlerde yayımladığı bir blog yazısında, "Capstone'un 4 Temmuz'daki ilk konuşlandırmasının ardından, uzay aracı başarılı bir şekilde güneş panellerini devreye soktu, dengelendi ve yerleşik bataryasını şarj etmeye başladı" ifadeleri yer aldı.

Capstone'un itiş sistemi de uzay aracının ilk manevrası için hazır hale getirildi.

Fakat NASA'nın blog yazısında, Capstone'un İspanya'daki bir Derin Uzay Ağı istasyonuyla ilk teması kurduğu, salı günü çevrimdışı olmadan önce Kaliforniya'daki bir istasyonla sadece kısmi temas kurduğu açıklandı. Derin Uzay Ağı, NASA'nın Dünya yörüngesinin ötesindeki uzay araçlarıyla iletişim kurmak için kullandığı, Dünya geneline yayılmış bir dizi büyük radyo antenidir.

Capstone'un salı günü, Ay'a doğru alışılmadık rotasına hazırlanmak için bir rota düzeltme manevrası yapması planlanmıştı. Bu güzergah uzay aracını başlangıçta Ay'ın yörüngesinden üç kat daha uzağa götürecek ve daha sonra Güneş'in yerçekimini kullanarak Ay'daki varış noktasına geri çekecekti.

Ay'a vardığında Capstone, son derece eliptik bir yörüngeye girecek ve Ay'ın Kuzey Kutbu üzerinde yüksek, Güney Kutbu üzerindeyse alçaktan uçacak. Bu yörünge NASA'nın Artemis Ay programının bir parçası olarak 2025'ten itibaren Ay'ın Güney Kutup bölgesini keşfetmek için astronotlarını destekleyeceğini umduğu, Ay Geçidi uzay istasyonu için kullanmayı planladığı yörüngenin aynısı.

Fakat Capstone'un görevine planlandığı gibi devam edip etmeyeceği, Geçit için yol açmak adına benzersiz Ay yörüngesinden geçerek öncülük edip etmeyeceği, uzay aracıyla iletişim kesintisine neyin neden olduğuna ve NASA'nın bağlantıyı tekrar kaybetmeyi engelleyip engelleyemeyeceğine bağlı olabilir.

Kaynak: Independent 

#Capstone
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