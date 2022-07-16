Avrupa Uzay Ajansı, Mars görevinde Roscosmos'la çalışmayacak

ESA Genel Direktörü Josef Aschbacher dün yaptığı açıklamada yolların resmen ayrıldığını bildirdi.

Rus uzay ajansı Roscosmos ve ESA, Mars'ta yaşam belirtileri aramak için tasarlanan ExoMars görevinde işbirliği yapıyordu.

Gezginin ilk başta Temmuz 2020'de fırlatılması planlanıyordu ancak Kovid-19 pandemisi yüzünden bu tarih ertelenmişti. Fırlatma için eylül ayı belirlense de Rusya'nın Ukrayna'yı istilasının ardından ESA, görevi askıya almıştı.

Aschbacher, Ukrayna'daki savaşın ve Moskova'ya uygulanan yaptırımların sonucunda Roscosmos'la bağların kesildiğini kaydetti.

NASA'yla daha yakından çalışmayı düşündüklerini kaydeden ESA Genel Direktörü, görevin geleceği hakkında daha fazla ayrıntının 20 Temmuz'da paylaşılacağını duyurdu.

ESA ve Roscosmos, Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden daha önce de karşı karşıya gelmişti. Rus uzay ajansı, ESA'in Fransız Guyanası'ndaki tesisinde Soyuz roketinin fırlatılmasını durdurmuş ve personelini çekmişti.

Öte yandan NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Roscosmos'la çalışmayı sürdürüyor.

Kaynak: Independent Türkçe, New York Times, CNN International