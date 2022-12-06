Apple, iPhone 15 için çalışmamalara başladı
iPhone 14 Pro'yu geçtiğimiz aylarda piyasaya süren Apple, çoktan bir sonraki model olan iPhone 15 için çalışmalara başladı.
Her zaman olduğu gibi Apple, yeni cihazları için çalışırken sızan bilgiler ve ortaya çıkan söylentilerle teknoloji meraklıları daha da heyecanlanıyor.
Son olarak iPhone 14 Pro’yu satışa sunan teknoloji devi, iPhone 15 için çalışmalarını sürdürürken içeriden bir kaynağın belirttiğine göre kamera konusunda oldukça hassas davranıyor.
Kaynağa göre; Apple iPhone 15’i son teknoloji ürünü bir kamerayla donatmak için Sony ile birlikte çalışabilir.
Nikkei Asia’nın haberine göre; iPhone 15, iPhone fotoğraflarının neredeyse gerçek görünmesini sağlayacak yeni nesil bir Sony kamera görüntü sensörüne sahip olacak.
Sensör, her pikselde doygunluğu kabaca iki katına çıkaran bir özellik sayesinde, iPhone’u düşük ışıkta görüntü yakalamada da öne çıkaracak.
Özellik, iPhone hayranları için heyecan verici olsa da, şu an için sadece bir söylenti.
Apple, bu yıl iPhone 14 Pro ve Pro Max’teki görüntü sensörünü yükseltmişti. (Sözcü)
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