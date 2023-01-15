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Apple'dan yeni nesil teknoloji: microLED ekranlar

Dünyanın teknoloji devlerinden Apple yeni nesil teknolojilerden olan microLED teknolojisini tüm ürünlerinde kullanmayı planlıyor. LG’nin microLED ekranları Apple Watch’ta kullanılması hedefleniyor.

Bilim, Teknoloji 15.01.2023, 19:50 15.01.2023, 20:20
Apple'dan yeni nesil teknoloji: microLED ekranlar

Teknoloji devi Apple, 2024 yılında çıkarmayı planladığı Apple Watch Ultra’da microLED’ler kullanmayı hedefliyor. Apple, önümüzdeki yıl yapacağı bu güncelleme ile birlikte microLED teknolojisini, tüm ürünlerinde kullanmayı planlıyor.  

Apple, gelecekteki akıllı saatlerinde LG üretimi olarak bilinen microLED’leri kullanmayı planlıyor. Ancak bundan çok daha fazlası da var. 2025 yılında çıkacak olan Apple Watch Ultra’dan sonra microLED kullanımı iPhone, iPad ve Mac serileri de dahil olmak üzere merkanın tüm ürünlerine yayılacak.

Mark Gurman'ın hazırladığı "Power On" bültenine göre Apple, 2017'de T159 kod adını verdiği kendi özel üretimi microLED ekranlar için yaklaşık altı yıl harcadıktan sonra, bu teknolojiyi gerçek bir üründe kullanmaya sonunda başlıyor.

microLED’li akıllı saatler piyasaya sürülecek

Ocak ayının başlarında yayınlanan bir tedarik zinciri raporunda, microLED teknolojisinin 2025 yılında Apple Watch'ta kullanılabileceği belirtilmişti ancak Apple Watch Ultra'nın 2024 güncellemesinin bu teknolojiyi ilk kullanan ürün olacağına inanılıyor.

Gurman, 2024'teki bu sürümden sonra Apple'ın bir sonraki microLED yükseltmesi için iPhone serisine yöneleceğini, ardından iPad serisinin ve daha sonra da Mac serisinin geleceğini öngörüyor. Bu da Apple'ın eninde sonunda tüm önemli ürün kategorilerine microLED teknolojisini eklemesi demek oluyor.

microLED nedir?

OLED ekran teknolojisini temel alan Micro-LED sistemi; temelde incepaneller üretilmesini sağlıyor. Böylece her piksel doğrudan kendini aydınlatıyor ve ek bir aydınlatma mekanizmasına ihtiyaç duyulmuyor. Elbette bu durum da enerji verimliliğini ortaya çıkarıyor; dolayısıyla OLED'le kıyaslandığında çok daha düşük enerji tüketimine sahip ekranlar ortaya çıkıyor. Hatta yapılan araştırmalarda MLED'in OLED'e oranla %50 seviyesinde daha az enerji harcadığı da bilinenler arasında. Bu da yarı yarıya daha az enerji tüketildiği anlamına geliyor; ki çok önemli bir rakam.

#Apple #microLED
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