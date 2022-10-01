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Apple'dan iPhone 6 için karar

Teknoloji devi Apple, iPhone 6’yı artık klasik (vintage) ürünler listesine aldı.

Bilim, Teknoloji 01.10.2022, 16:18
Apple'dan iPhone 6 için karar

Teknoloji devi Apple, satılmayan ve onarım konusunda da destek vermeyeceği ürünlere iPhone 6 modelini ekledi.

Apple, yeni modeller çıkartırken kullanılmayacak hale gelen modellere de desteği kesme kararı aldı.

Apple’ın tanımına göre, bir ürün 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda klasik sayılıyor. Apple, klasik ürünlerinde bazı istisnalar dışında donanım servisi vermeyi sonlandırıyor.

Hem iPhone 6 hem de iPhone 6 Plus, Eylül 2014’te iOS 8 ile tanıtıldı. Cihazlar, 2019’da kullanımdan kaldırıldı. Buna rağmen Apple, yalnızca iPhone 6 ve iPhone 6 Plus’ı değil, aynı zamanda iPhone 5’leri de içeren iOS 12 çalıştıran cihazlar için güvenlik yamaları sağlamaya devam ediyor.

iPhone 6 da birçok Apple kullanıcısının en çok tercih ettiği modellerden biri oldu. Hatta bu yüzden iPhone 6 Plus, iPhone 6’dan önce zaten eski bir ürün olarak kabul edildi. Apple’dan güvenlik ve düzeltme ekleri ile teknik destek almaya devam etti.

#Apple #iPhone 6
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