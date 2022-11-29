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App Store'un en iyileri belli oldu! İşte 2022 en iyi uygulamaları...

Apple, 2022’de App Store için en iyi seçimlerini açıkladı. Teknoloji devi iPhone, iPad, Mac, Apple TV ve Apple Watch için App Store Ödüllerini dağıttı.

Bilim, Teknoloji 29.11.2022, 16:20
App Store'un en iyileri belli oldu! İşte 2022 en iyi uygulamaları...

Teknoloji devi Apple, bu yıl da App Store'da yer alan en iyi uygulamaları seçti. Apple, sadece iPhone için değil aynı zamanda iPad, Mac, Apple TV ve Apple Watch için de en iyi uygulamaları belirledi. İşte 2022'nin en iyi uygulamaları...

Apple CEO’su Tim Cook ödüller için şunları söyledi: “2022 boyunca uygulamalarla ilgili deneyimlerimizi taze, düşünceli ve özgün bakış açılarıyla yeniden tasarlayan bu yılın App Store Ödülü kazananlarının başarılarını takdir edebilmek bizim için bir onurdur. Kendi kendini yetiştiren yaratıcılardan dünya çapındaki uluslararası ekiplere kadar, bu geliştiriciler, anlamlı bir etki yaratarak topluluklarımız ve yaşamlarımız üzerinde sismik bir etki bırakıyor.”

Ödüller; indirme sayılarına veya kazanılan gelire göre değil, popülerlik, kalite ve farklılık baz alınarak veriliyor.

Uygulamalar ve oyunlar için ödüllerin yanı sıra Apple bu yıl bir de insanların yaşamları üzerinde kalıcı bir etki yaratan ve kültürü etkileyen uygulamalar için Kültürel Etki adını verdiği ayrı bir kategori de oluşturdu.

App Store Ödülleri’nde en önemli ödüllerden biri olan “Yılın iPhone Uygulaması” için bir numaralı seçiminin BeReal olması ise dikkat çekti. Sosyal medya uygulaması, kullanıcılarına fotoğraf çekmek için kısa bir pencere sunuyor ve gerçek anları yakalamalarına yardımcı oluyor.

App Store Ödülleri’nde en çok merak edilen bir diğer kategori ise “Yılın Bir Numaralı iPhone Oyunu”ydu. Ve bu kategorinin kazananı ise EA’nın hit nişancı oyunu Apex Legends Mobile oldu.

Bu yıl ödül kazanan uygulamaların tamamı ise şu şekilde:

Apple 2022 App Store Ödülü kazananlar

Yılın iPhone Uygulaması

BeReal

Yılın iPad Uygulaması

GoodNotes 5 (Time Base Technology Limited)

Yılın Mac Uygulaması

MacFamilyTree 10 (Synium Software GmbH)

Yılın Apple TV Uygulaması

ViX: Cine y TV en Espanol (TelevisaUnivision Interactive)

Yılın Apple Watch Uygulaması

Gentler Streak (Gentler Stories)

Yılın oyunları

Konu uygulamalar olunca oyunlar ayrı bir öneme sahip. Apple da yılın oyunlarını iPad, Mac, iPhone gibi kategorilere ayırıyor:

Yılın iPhone Oyunu

Apex Legends Mobile (Electronic Arts)

Yılın iPad Oyunu

Moncage (X.D. Network Inc)

Yılın Mac Oyunu

Inscryption (Devolver)

Yılın Apple TV Oyunu

El Hijo (HandyGames)

Yılın Apple Arcade Oyunu

Wylde Flowers (Studio Drydock)

Yeni Kategori: Kültürel Etki

Apple ayrıca bu yıl, beş uygulamanın yer aldığı yeni kategorisini de tanıttı. Kültürel Etki kategorinin kazananları olarak da şu uygulamaları sıraladı:

•How We Feel

•Dot’s Home

•Locket Widget

•Water Tracker Waterllama

•Inua – A Story in Ice and Time

Apple, on yılı aşkın bir süredir platformlarındaki en iyi uygulamaları ve oyunları ödüllendiriyor. Bu yılın kazananlarının tamamı, Apple’ın aygıtlarını yapmak için kullanılan yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılmış fiziksel bir App Store ödülü alacak. (Sözcü)

#App Store
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